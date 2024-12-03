آشلي يونج يتواجه مع نجله في الميدان !

يمكن أن يتواجه آشلي يونج مع ابنه تايلر يونج البالغ من العمر 18 عاماً في الجولة الثالثة من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن أوقعت القرعة فريقه إيفرتون ضد بيتربورو.

وقّع تايلر الابن مع النادي في الصيف بعد تجربة ناجحة، وظهر مرة واحدة، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لكن يمكنه الآن مواجهة والده.

ويبلغ يونغ الأب من العمر 39 عاماً، ويقترب من نهاية مسيرته، وقد لعب 13 مباراة مع فريق المدرب شون دايش هذا الموسم، ولكم أن تتخيّلوا كيف ستكون الأحاديث بين الوالد وابنه في الجلسات العائليّة، بعد أن أصبحا غريمين يأمل أحدهما بإقصاء الآخر من البطولة.

ويبقى السؤال، من ستشجّع العائلة؟







