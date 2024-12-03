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هل برشلونة يتخلّى عن نجمه بسعر زهيد؟

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هل برشلونة يتخلّى عن نجمه بسعر زهيد؟
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كرة القدم

2024-12-03 | 01:22
هل برشلونة يتخلّى عن نجمه بسعر زهيد؟

كان مستقبل فرينكي دي يونج في برشلونة محاطًا بالشكوك منذ فترة

كان مستقبل فرينكي دي يونج في برشلونة محاطًا بالشكوك منذ فترة، حيث يبدو أن اللاعب الهولندي متردد في توقيع عقد جديد، ولأوّل مرة، يتعرّض مركزه الأساسي لتهديد حقيقي هذا الموسم.
ويبدو أن البلاوجرانا راض عن رحيل اللاعب المحتمل بعد أن عرض عليه منذ فترة طويلة تجديد عقده، الا ان برشلونة كما تردد سحبه مؤخراً، نظراً للتغيير في دور فرينكي في الفريق، ويشعر النادي أٍنه من العدل أن تبدأ المحادثات حول صفقة جديدة من الصفر.
وتوقعت صحيفة سبورت أن يعرض برشلونة دي يونج للبيع، وسيكون راضياً عن جلب نحو 20 مليون يورو الصيف المقبل، ما لم يظهر لاعب خط الوسط رغبة في تجديد عقده، وخصوصاً مع تألق الشبان مارك كاسادو وعودة مارك برنال من الإصابة العام المقبل.



هل برشلونة يتخلّى عن نجمه بسعر زهيد؟

رياضة

كرة القدم

فرينكي دي يونج

برشلونة

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