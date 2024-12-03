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فيديو - وثائقي من والت ديزني وناشيونال جيوغرافيك عن سانتياغو برنابيو

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فيديو - وثائقي من والت ديزني وناشيونال جيوغرافيك عن سانتياغو برنابيو
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كرة القدم

2024-12-03 | 01:25
فيديو - وثائقي من والت ديزني وناشيونال جيوغرافيك عن سانتياغو برنابيو

يعرض الفيلم الوثائقي في الرابع من الشهر الجاري على Disney + و National Geographic

اليوم الثلاثاء، سيتم عرض الفيلم الوثائقي "Megaestructuras: El Bernabéu del Siglo XXI" في ملعب سانتياغو برنابيو.
سيحضر الحدث شخصيات مثل فلورنتينو بيريث، رئيس ريال مدريد، وسيمون أمسيلم، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني إسبانيا والبرتغال، وجوزيب سيرا ماتيو، مخرج الفيلم الوثائقي، وإيفان بوسو، المنتج التنفيذي لناشيونال جيوغرافيك.
يعرض الفيلم الوثائقي لأول مرة في الرابع من الشهر الجاري على Disney + و National Geographic، ويقدم نظرة مفصلة على التحول الضخم لملعب ريال مدريد الشهير.
ويستكشف الإنتاج كل خطوة من خطوات التجديد، من بناء الواجهة المعدنية الملفوفة المبتكرة إلى تركيب سقف قابل للسحب ولوحة تسجيل فيديو بزاوية 360 درجة.
أحد الجوانب الأكثر روعة في البرنابيو الجديد هو ملعبه القابل للسحب، والذي يتم تخزينه تحت الأرض للسماح بتحويله إلى مساحة متعددة الأغراض.
واجه سانتياغو برنابيو تحديا كبيرا في تركيب ملعبه القابل للسحب نظرا لموقعه في قلب مدريد، حيث تحيط به المباني والكاستيلانا، مع عدم وجود مساحة خالية حوله، وكان الحل هو بناء كهف بعمق 30 مترا تحت المدرجات.
يعرض الفيلم الوثائقي أيضا التحديات الهائلة لهذا العمل، الذي تم تنفيذه بينما استمر الفريق في اللعب في الملعب خلال خمس سنوات من البناء.



فيديو - وثائقي من والت ديزني وناشيونال جيوغرافيك عن سانتياغو برنابيو

رياضة

كرة القدم

Megaestructuras: El Bernabéu del Siglo XXI

فلورنتينو بيريث

ريال مدريد

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