فيديو - اعتراف اللص الذي حاول سرقة مسعود أوزيل

Dua orang bernama Ashley Smith dan Jordan Northover telah ditetapkan bersalah atas percobaan perampokan yang dilakukan terhadap Mesut Özil dan Sead Kolasinac. [@metpoliceuk] pic.twitter.com/83mo4dzmBn — Gooners Report Indo (@Gooners_Report) November 7, 2019

كسر آشلي سميث، المجرم الذي حاول سرقة لاعبيّ كرة القدم مسعود أوزيل وسيد كولاسيناك، في تشايلدز هيل (لندن)، في العام 2019، عندما كانا يلعبان لأرسنال صمته بعد مغادرته السجن.وكان قد تم سجن آشلي سميث وشريكه جوردان نورثوفر، بعد أربعة أشهر، حيث حكم على الأول بالسجن لمدة 10 سنوات.وأوضح آشلي سميث، الملقب بأشمان، في بودكاست BlueTick "كنا نقود الدراجة ورأيت أوزيل مع كولاسيناك في سيارتهما، وقفت وحاول شريكي الاستيلاء عليها، لم يكن يحمل حتى سكين، بل كانت إبرة الحياكة، كنا جائعين جدا، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها".وقال سميث أن سيد كولاسيناك استدار لمواجهة المهاجمين ومنع السرقة، بينما غادر أوزيل سيارته، ولجأ إلى مطعم تركي بالقرب من مكان الحادث.وقال سميث "لكن في بعض الأحيان تفوز وأحيانا تخسر، هل تعلم؟، لأكون صادقا، لا أريد حتى التفكير في الأرقام، وكنا سنفوز بـ180 ألف يورو على الأقل، بسهولة، كانت ستكون أكبر ضربة في حياتي المهنية، لقد حققت بعض الضربات الكبيرة، إنه حظ ... أنت لا تعرف ما الذي ستحصل عليه".حكم على سميث وصديقه في البداية بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة محاولة السرقة، لكن إقراره بالذنب خفضه إلى 10 سنوات.