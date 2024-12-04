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فيديو - اعتراف اللص الذي حاول سرقة مسعود أوزيل

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فيديو - اعتراف اللص الذي حاول سرقة مسعود أوزيل
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كرة القدم

2024-12-04 | 02:24
فيديو - اعتراف اللص الذي حاول سرقة مسعود أوزيل

المجرم الذي حاول سرقة لاعبيّ كرة القدم مسعود أوزيل وسيد كولاسيناك

كسر آشلي سميث، المجرم الذي حاول سرقة لاعبيّ كرة القدم مسعود أوزيل وسيد كولاسيناك، في تشايلدز هيل (لندن)، في العام 2019، عندما كانا يلعبان لأرسنال صمته بعد مغادرته السجن.
وكان قد تم سجن آشلي سميث وشريكه جوردان نورثوفر، بعد أربعة أشهر، حيث حكم على الأول بالسجن لمدة 10 سنوات.
وأوضح آشلي سميث، الملقب بأشمان، في بودكاست BlueTick "كنا نقود الدراجة ورأيت أوزيل مع كولاسيناك في سيارتهما، وقفت وحاول شريكي الاستيلاء عليها، لم يكن يحمل حتى سكين، بل كانت إبرة الحياكة، كنا جائعين جدا، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها".
وقال سميث أن سيد كولاسيناك استدار لمواجهة المهاجمين ومنع السرقة، بينما غادر أوزيل سيارته، ولجأ إلى مطعم تركي بالقرب من مكان الحادث.
وقال سميث "لكن في بعض الأحيان تفوز وأحيانا تخسر، هل تعلم؟، لأكون صادقا، لا أريد حتى التفكير في الأرقام، وكنا سنفوز بـ180 ألف يورو على الأقل، بسهولة، كانت ستكون أكبر ضربة في حياتي المهنية، لقد حققت بعض الضربات الكبيرة، إنه حظ ... أنت لا تعرف ما الذي ستحصل عليه".
حكم على سميث وصديقه في البداية بالسجن لمدة 15 عاما بتهمة محاولة السرقة، لكن إقراره بالذنب خفضه إلى 10 سنوات.


فيديو - اعتراف اللص الذي حاول سرقة مسعود أوزيل

رياضة

كرة القدم

آشلي سميث

مسعود أوزيل

سيد كولاسيناك

جوردان نورثوفر

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