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كأس العالم للأندية: نيمار يتصل بفينيسيوس متوعداً

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كأس العالم للأندية: نيمار يتصل بفينيسيوس متوعداً
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كرة القدم

2024-12-06 | 10:06
كأس العالم للأندية: نيمار يتصل بفينيسيوس متوعداً

عقب ختام قرعة كأس العالم للأندية

اتصل النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي، بمواطنه فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، هاتفياً عقب ختام قرعة كأس العالم للأندية.
وذكرت صحيفة ديفينسا سنترال، إن نيمار اتصل بفينيسيوس بعد وقوع فريقيهما في مجموعة واحدة، ستضعهما في مواجهة مرتقبة خلال الصيف المقبل في مونديال الأندية المقرر اقامته في الولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة من 15 حزيران - يونيو و13 تموز - يوليو 2025.
وضمت المجموعة الثامنة التي يترأسها ريال مدريد، كل من الهلال السعودي وريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي.
وأضافت الصحيفة "تربط بين البرازيليين علاقة عظيمة، حيث يعتبر فينيسيوس أن نيمار أحد قدواته، وهما صديقين مقربين جداً".



كأس العالم للأندية: نيمار يتصل بفينيسيوس متوعداً

رياضة

كرة القدم

نيمار جونيور

الهلال السعودي

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ريال مدريد

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