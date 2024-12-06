الذكاء الاصطناعي: هذا هو بطل كأس العالم للأندية

مقرر اقامتها في الولايات المتحدة الأميركية

حدد الذكاء الاصطناعي هوية الفائز المرتقب بلقب كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 15 حزيران - يونيو و13 تموز - يوليو 2025.

ورأى الذكاء الاصطناعي، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، سيكون بطلا لكأس العالم للأندية في النسخة الاولى بالصيغة الجديدة المُجمّعة التي يشارك فيها 32 نادياً لأول مرة في التاريخ، بينها خمسة عربية، هي الهلال والعين والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.

وأوقعت قرعة مونديال الأندية مانشستر سيتي في المجموعة السابعة إلى جانب كل من يوفنتوس الإيطالي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

كذلك، توقع الذكاء الاصطناعي فوز ريال مدريد الإسباني باللقب في نسخة العام 2029، وفجّر مفاجأة بتوقعه فوز الهلال السعودي باللقب في نسخة العام 2033.







