هذه هي قصة جوناثان تاه عاشق برشلونة فهل يحقق حلمه؟

برشلونة بات قريباً من ضم قلب الدفاع الدولي الالماني جوناثان تاه

ذكرت شبكة ريليفو الإسبانية، أن نادي برشلونة بات قريباً من ضم قلب الدفاع الدولي الالماني جوناثان تاه، مدافع باير ليفركوزن، الذي اجتمع مع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي برفقة وكيله بيني زهافي، في مدينة ليفركوزن.

وقالت الشبكة أن برشلونة قدم عرضه الأول سعياً الى حسم التعاقد في فترة الانتقالات الشتوية، قبل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، بحيث يكون صفقة انتقال حرّ، ويبدو أن رغبته في الانتقال تحديداً الى برشلونة سوف تُسهّل الأمور، كذلك علاقة وكيله الطيبة مع رئيس نادي برشلونة.

وُلد تاه في هامبورغ، من أب إيفواري وأم ألمانية، في 11 شباط - فبراير 1996، وهو يعتبر أحد أكثر المدافعين موهبةً في العالم، ولعب دوراً هاماً في فوز باير ليفركوزن بالثلاثية المحلية.

بدأ مسيرته في أندية محلية، ألتونا 93 وكونكورديا، ثم انضم الى هامبورغ، ولعب معه مباراته الاحترافية الاولى في العام 2013، ثم انتقل معاراً في صيف 2014 إلى فورتونا دوسلدورف لمدة عام، قبل أن ينضم الى باير ليفركوزن في صيف 2015 حيث لعب 374 مباراة سجل فيها 15 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة.

يحلم تاه بارتداء قميص برشلونة، حيث قال في تصريحات سابقة، أنه كان يتوسل إلى والدته من أجل شراء قميص البلاوغرانا عندما كان طفلا، والسبب هو حبه للنجم البرازيلي رونالدينيو.

وقال تاه "بالنسبة لي، كان رونالدينيو الرجل المثالي، لقد نشأت في ألمانيا ولم نكن نشاهد الكثير من مباريات الدوري الإسباني على التلفاز، فكانت المرة الأولى التي رأيته فيها، مع منتخب البرازيل حين فاز بكأس العالم 2002".

وقال "كان أفضل لاعب رأيته في حياتي، الطريقة التي كان يتحرك بها بالكرة عند قدميه لا تصدق، بعد أن رأيته، توسلت إلى والدتي أن تشتري لي قميص برشلونة".











