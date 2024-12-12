مهووسون بتشيلسي يخاطرون بحياتهم لمشاهدة فريقهم

يواجه تشيلسي فريق أستانا الكازاخي في دوري المؤتمر الأوروبي

يواجه تشيلسي فريق أستانا الكازاخي في دوري المؤتمر الأوروبي اليوم الخميس، ما دفع بعدد من المشجعين المتعصبين الى خوض رحلة شاقة لمسافة 3700 ميل إلى قرب الحدود الصينية.

ويتمتع مشجعو "البلوز" بخبرة كبيرة في السفر إلى أوروبا، حيث شاهدوا فريقهم يحقق نجاحاً قارياً من قبل، لكن هذه الرحلة توفر تجربة لا تُنسى وفريدة من نوعها لـ500 مشجع، إذ أن هناك حاجة إلى ثلاث رحلات جويّة.

وبما أن الرحلات المباشرة من لندن إلى مدينة ألماتي تسير مرة واحدة فقط يومي الأحد والثلاثاء، فقد اضطر هؤلاء إلى الابتكار، حيث تبدأ الرحلة التي تستغرق 24 ساعة يوم الأربعاء بطائرة إلى أنقرة، مع توقف لسبع ساعات حتى الساعة الثانية صباحا، قبل الصعود على متن رحلة ثانية بين إلى الأستانة.

ويمر طريق الطيران فوق البحر الأسود وبحر قزوين، باستخدام ما يسمى "الممر الأوسط"، من أجل تجنّب الصراع الروسي الأوكراني في الشمال والتوترات المستعرة في الشرق الأوسط في الجنوب.

وعند الهبوط على بعد 235 ميلاً فقط من الصين، سوف تستقبل جماهير تشيلسي درجات الحرارة الباردة القارسة، وتشير توقعات الطقس إلى أن درجة الحرارة ستنخفض إلى -11 تحت الصفر وقت المباراة.

لكن ذلك لم يثنِ اللندني جورج هيغينز الذي قال إن جاذبية زيارة بلد جديد هي التي دفعته إلى هذه الرحلة، وكانت المرة الأخيرة التي تواجد فيها تشيلسي بالقرب من آسيا لخوض مباراة، عندما فاز على أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي 2018 في باكو، أذربيجان.









