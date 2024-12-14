ليفربول ينجو من فضيحة .. مواد مُخدّرة في حفل الميلاد

كاد عيد الميلاد المخصص لموظفي ليفربول أن يتحول الى فضيحة مدوية

كاد عيد الميلاد المخصص لموظفي نادي ليفربول الإنجليزي في كاتدرائية المدينة أن يتحول الى فضيحة مدوية، بعد اكتشاف أكياس تستعمل لتخزين مواد مخدرة وأدوات تعاطي مخدرات داخل أحد مراحيض المكان.

وأجبر النادي على إلغاء الحفل في وقت مبكر على الرغم من تواجد 500 من موظفي النادي في الموقع، وقالت صحيفة دايلي ميل إن الشرطة أنهت الحفل حيث "تم إجراء عمليات تفتيش بعد اكتشاف ظرف طبي طارئ لأحد الحاضرين خلال حفل ليلة الخميس الماضي".

وتبين لاحقا أن الحالة الطارئة لم تكن مرتبطة بتعاطي المخدرات، حيث تم نقل موظف إلى المستشفى في حالة مريّة وتعافى بشكل جيد.، وقال متحدث باسم ليفربول "نحن في نادي ليفربول لا نتسامح أو نتساهل مع استخدام المواد المحظورة قانونيا في أي مكان سواء كان ذلك في مرافق النادي أو في أي مكان آخر".







