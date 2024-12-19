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الكشف عن سبب وفاة عارضة الأزياء صديقة بالوتيلي وستيرلنج

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الكشف عن سبب وفاة عارضة الأزياء صديقة بالوتيلي وستيرلنج
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كرة القدم

2024-12-19 | 10:32
الكشف عن سبب وفاة عارضة الأزياء صديقة بالوتيلي وستيرلنج

اشتهرت بصورها في بلاي بوي وكوزموبوليتان وإيل وعلاقاتها مع لاعبي كرة القدم


تابي براون، عارضة أزياء بريطانية معروفة، اشتهرت بصورها في بلاي بوي وكوزموبوليتان وإيل، وعلاقاتها مع لاعبي كرة القدم، وتحديداً ماريو بالوتيلي ورحيم ستيرلنج (أرسنال).
توفيت براون عن عمر ناهز 45 عاماً في تشرين الاول - أكتوبر 2023، وتم العثور على عارضة الأزياء ونجمة برنامج الواقع "البكالوريوس" على الأرض وهي لا تتنفس، وقالت والدتها للشرطة إنها عادت من رحلة استغرقت أسبوعين إلى أميركا الجنوبية قبل ثلاثة أيام فقط.
ظلت أسباب الوفاة المفاجئة للعارضة والراقصة والممثلة الشهيرة غير معروفة، وذكرت صحيفة "MailOnline" أن تابي براون توفيت بعد تعرضها لمضاعفات ناتجة عن عملية شفط الدهون وشد الأرداف التي خضعت لها في جمهورية الدومينيكان.
تم تأكيد سبب وفاة تابي براون من قبل محكمة الطب الشرعي في جنوب لندن، التي وجدت "ثقبين في منطقة الحوض يؤكدان الجراحة التجميلية"، وقالت عائلتها في بيان "بعد جراحة تابي في الخارج، عادت إلى منزل العائلة واعتنت بها والدتنا، التي كان لديها انطباع بأنها أصيبت بعدوى فيروسية أثناء سفرها، لم تخبر تابي والدتها بأنها خضعت لعملية جراحية".
اعترفت تابي براون في ذلك الوقت بأنها وقعت في الحب، وواعدت ماريو بالوتيلي، الذي كان آنذاك لاعب كرة قدم في مانشستر يونايتد، لمدة سبعة أشهر "وقعت في حب ماريو بشكل حقيقي، وأخبرني أنه يريد الاستقرار وتكوين أسرة، ثم اكتشفت أنه كان قد انجب طفلا مع شريكته السابقة، وعلاقات مع نساء أخريات ... لذلك انتهى الأمر".
بدأت في مواعدة رحيم ستيرلنج في عام 2016، لكن الجدل نشأ لأنه في منتصف تلك الرومانسية، كان اللاعب قد انخرط مجدداً مع شريكته في ذلك الوقت، بيج ميليان.




الكشف عن سبب وفاة عارضة الأزياء صديقة بالوتيلي وستيرلنج

رياضة

كرة القدم

تابي براون

ماريو بالوتيلي

رحيم ستيرلنج

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