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ماتياس بوغبا وعصابته في السجن بسبب شقيقه بول

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ماتياس بوغبا وعصابته في السجن بسبب شقيقه بول
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كرة القدم

2024-12-20 | 02:25
ماتياس بوغبا وعصابته في السجن بسبب شقيقه بول

جاء الحكم بعد إدانة ماتياس في قضية ابتزاز شقيقه بول

حكمت محكمة في باريس على ماتياس بوغبا، شقيق لاعب خط الوسط الفرنسي بول بوغبا، بالسجن لثلاث سنوات مع وقف التنفيذ لسنتين.
وجاء الحكم بعد إدانة ماتياس في قضية ابتزاز شقيقه بول، الذي اشتكى في العام 2022 بأنه تعرض لمحاولة ابتزاز وتهديدات من عصابة منظمة.
وقام بول بوغبا، 31 عاماً، آنذاك بإبلاغ مكتب الادعاء في باريس، بأن أصدقاء طفولته يعمدون الى ابتزازه، وأنه دفع لهم نحو 104 آلاف دولار.
وأدت القضية الى صدمة لأن الجناة شملوا ثلاثة أصدقاء طفولة وشقيق بوغبا نفسه، وبينهم (شدان) الذي يعتبر العقل المدبر، وقد أدين المتهمون بالابتزاز والخطف والاحتجاز والمشاركة في عصابة إجرامية وحكم عليهم بالسجن لثماني سنوات وغرامات تتراوح بين 20 ألف يورو و40 ألف يورو.
أما ماتياس بوغبا، فسوف ينفذ عقوبة السجن لعام واحد تحت الإقامة الجبرية، عبر وضع سوار إلكتروني، وغرامة 20 ألف يورو لدوره في محاولة الابتزاز.



ماتياس بوغبا وعصابته في السجن بسبب شقيقه بول

رياضة

كرة القدم

ماتياس بوغبا

بول بوغبا

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