موقعٌ إباحيّ يسوّق انتقال بوغبا الى البرازيل !!

على تواصل للانتقال الى نادي كورينثيانز البرازيلي

ذكر الصحفي لوكاس سبوزيتو، أن بول بوغبا البالغ 31 عاماً، على تواصل للانتقال الى نادي كورينثيانز البرازيلي، وأن التفاوض بينهما هو الآن بشأن الراتب، وأشار إلى أن موقعاً إباحياً، توسط عارضاً 500 ألف جنيه إسترليني شهرياً، لإقناع النجم الفرنسي.

وتردد أن النادي البرازيلي تجاهل عرض الشركة المالكة للموقع الإباحي، بغية عدم ربط إسمه بها، ويبدو أن لديه مستثمر آخر لتأمين الصفقة.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية أنقذت مسيرة لاعب الوسط الفرنسي بتخفيض قرار حظره من أربع سنوات إلى 18 شهراً، بسبب المنشطات، فبات بإمكانه استئناف التدريب ولعب أول مباراة رسمية اعتبارا من آذار - مارس 2025.

وفي السياق، غادر بوغبا يوفنتوس الإيطالي بالتراضي، وربطت التقارير الصحفية اسمه بأكثر من نايد مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في إنجلترا، برشلونة الإسباني وعدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين.







