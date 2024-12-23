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إنتر ميامي يستعد لتصفية كاملة للنجوم في العام المقبل

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إنتر ميامي يستعد لتصفية كاملة للنجوم في العام المقبل
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كرة القدم

2024-12-23 | 00:53
إنتر ميامي يستعد لتصفية كاملة للنجوم في العام المقبل

يستعدّ نادي إنتر ميامي الأميركي لتنفيذ "عملية خروج" ضخمة تحضيراً للموسم المقبل

يستعدّ نادي إنتر ميامي الأميركي لتنفيذ "عملية خروج" ضخمة تحضيراً للموسم المقبل .. ولن يمرّ الشتاء هادئاً في فلوريدا، حيث اكتسبت "عمليّة الخروج" من إنتر ميامي زخماً متزايداً، مع رحيل أكثر من أربعة من الفريق الأول، ما أثار الآمال في فترة انتقالات أكثر هدوءاً.
وقد يتبع خروج ليو كامبانا وسي جي دوس سانتوس ودييجو جوميز قريباً خروج جوليان جريسيل وماتياس روخاس، والهدف واضح، وهو تحرير مساحة من الرواتب، وإفساح المجال للتعاقد مع لاعب آخر من النجوم، لينضم إلى قائمة "الجلاكتيكوس" الواسعة.
وكان قانون اللعب النظيف في الدوري الأميركي لكرة القدم أحد أكبر التحديات للنادي في الموسم الماضي، فعلى سبيل المثال، لم يكن التعاقد مع لويس سواريز ممكناً إلا بعد الاستغناء عن العديد من اللاعبين، بما في ذلك جوزيف مارتينيز.
وخلال فصل الصيف، كانت هناك تكهنات بشأن التعاقد مع لاعبين بارزين مثل نيمار أو أنخيل دي ماريا، ولكن سرعان ما تمّ استبعاد هذه الخيارات بسبب الوضع المالي غير المستقرّ للنادي.
وعلى الرغم من أنّ رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم على استعداد لمساعدة النادي، إلّا أنّها لن تفعل ذلك دون شروط، وحتى الآن، تمكّن إنتر ميامي بالفعل من توفير جزء كبير من ميزانية الرواتب.
فبين بيع سي جيه دوس سانتوس وليو كامبانا، حرر النادي ما يقرب من 4 ملايين دولار من الرواتب، إلى جانب تعديلات مالية أخرى.
ولكن، كان التطور الأكثر أهمية هو توفر مركز "لاعب محدّد" وهو اللاعب الأجنبي الذي يشتريه النادي بمبلغ عالٍ أو يمنحه راتبًا أعلى من الحدّ الأعلى للأجور.
فمع وجود ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس فقط اللذان يشغلان حاليا خانتيّ هذا النوع من اللاعبين، أصبح الفريق الآن في وضع يسمح له بالتعاقد مع لاعب آخر من العيار الثقيل، إذ يسمع بتواجد 3 "لاعبين محدّدين" في النادي.
وتم ربط عدّة لاعبين بإنتر ميامي، وترددت شائعات بأن أنطوان جريزمان هو الوجه الذي سيُفتتح به الملعب الجديد للنادي، لكن يبدو أنّ التجديد المتوقع لعقد ميسي قد أنهى هذه التكهنات.
أمّا اللاعب الفرنسي، فيبدو أنه متجه إلى نادي لوس أنجلوس لينضم إلى مواطنيه أوليفييه جيرو وهوغو لوريس، وقد يكون استمرار نيمار في الهلال مجرد تكتيك تفاوضي لا أكثر، إذ يقال إن خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي حريص على جلب النجم البرازيلي إلى فلوريدا.
وعلى الرغم من عدم تحديد جدول زمني، إلا أن النادي يتخذ نهجاً صبوراً، مثلما فعل مع ميسي، فسواء في بداية العام أو بعد كأس العالم للأندية، فإن إنتر ميامي مصمم على جعل نيمار لاعباً في صفوفه.




إنتر ميامي يستعد لتصفية كاملة للنجوم في العام المقبل

رياضة

كرة القدم

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

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