صلاح شارك صورة الميلاد فكيف اختلفت عن سابقتها؟

شارك مهاجم ليفربول صورة عائلية من احتفاله بعيد الميلاد

جرياً على عادته في كل عام، شارك النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، صورة عائلية من احتفاله بعيد الميلاد.

وكما درجت العادة، ظهر صلاح في الصورة وهو يرتدي بيجاما متطابقة مع جميع أفراد عائلته، زوجته وطفلتيه مكة (10 سنوات) وكيان (4)، إلى جانب شجرة الميلاد.

ومع استثناء العام الفائت، حيث اكتفى صلاح بنشر صورة شجرة عيد الميلاد مرفقة برسالة حزينة تضامنية مع غزة بسبب الحرب الإسرائيلية عليها، كان هناك اختلافات واضحة بين صورتي 2022 و2024.

وتميزت شجرة عيد الميلاد باللونين البنفسجي والأبيض هذا العام فيما طغا اللبني والأبيض والأزرق عليها قبل عامين، وارتدت عائلة صلاح بيجاما باللونين الأسود والأحمر، بينما كانت البيجاما السابقة بالألوان الزيتية الكاروهات مع الأبيض، الى قصّة شعر "الفرعون" التي تغيرت بالكامل.







