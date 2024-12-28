فيديو - لامين يامال يلتقي بنيمار .. عناق وخجل

Lamine Yamal & Ney😍🫱🏾‍🫲🏼 pic.twitter.com/XkCTxaRBBz — Lamine Yamal Xtra (@Yamal_Xtra) December 27, 2024

"لطالما قلت إن الأفضل في التاريخ هو ليو ميسي، لكن اللاعب الذي أحببت مشاهدته كان نيمار"، هو ما قاله لامين يامال خلال بطولة أمم أوروبا الأخيرة التي فاز بها المنتخب الإسباني.كان يبلغ من العمر ست سنوات عندما وصل نيمار إلى برشلونة في العام 2013، و10 سنوات عندما غادر البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في العام 2017.من المؤكد أن لاعب برشلونة البالغ من العمر 17 عاماً لم يكن يعرف في ذلك الوقت ما إذا كان سيصبح جناحاً في كرة القدم الاحترافية أو مهاجماً أو لاعب خط وسط مهاجم.الا ان الغريزة جعلته يولي المزيد من الاهتمام لنيمار، المراوغ بالفطرة مثله، أكثر من نجم ساطع مثل ميسي، وقد شكره البرازيلي يومها على التعليق في ذلك الوقت بـ"إعجاب" على وسائل التواصل الاجتماعي.بعد أشهر، أتيحت الفرصة أخيراً للامين يامال لمقابلة نيمار شخصياً، وهو ما حدث في دبي خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.تم منح كليهما جائزة، حيث نال نجم برشلونة جائزة أفضل لاعب صاعد، فيما نال الدولي البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يلعب في نادي الهلال السعودي، جائزة الإنجاز مدى الحياة.واحتضن لامين ونيمار بعضهما البعض بخجل واضح من جانب نجم البلاوغرانا والكثير من المودة من جانب لاعب برشلونة السابق.