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واندا نارا تعترف بعلاقتها بلاعب آخر .. وتسببت بطلاقه

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واندا نارا تعترف بعلاقتها بلاعب آخر .. وتسببت بطلاقه
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كرة القدم

2024-12-30 | 03:33
واندا نارا تعترف بعلاقتها بلاعب آخر .. وتسببت بطلاقه

ما كان سرّاً، تمّ تأكيده بشكل علني يوم الجمعة الفائت


ما كان سرّاً، تمّ تأكيده بشكل علني يوم الجمعة الفائت، وهو العلاقة التي جمعت بين واندا نارا وكيتا بالدي، حيث اعترفت سيدة الأعمال بنفسها بذلك لأحد الصحفيين في بلدها الارجنتين، على الرغم من أنها أرادت أن توضح أن ذلك كان خلال إحدى الفترات التي انفصلت فيها عن ماورو إيكاردي.
وقالت زوجة ايكاردي السابقة أنّها خرجت مع كيتا، وكان ذلك بعد عام من علاقة تشاينا سواريز وماورو، وأوضحت أنّها كانت منفصلة، ولم تكن مضطرة لإعطاء توضيحات لأحد.
لكنّ هذه العلاقة تسببت في انفصال المهاجم السنغالي الذي كان متزوجاً في ذلك الوقت من عارضة الأزياء الإيطالية سيمونا غواتيري، والدة طفليه.
وليس هذا فقط، فقد كانت واندا مع رجال آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم، لكنها لا تخفي أو تنكر أي شيء، سوى أنها أعلنت هلاقتها بكيتا.
أما المفاجأة الكبرى، فهي أن الأمر لم يكن مجرد "علاقة غرامية" فقط، وحبيبين يخرجان معاً، بل كانت علاقة خطوبة كاملة على ما ذكرت.





واندا نارا تعترف بعلاقتها بلاعب آخر .. وتسببت بطلاقه

رياضة

كرة القدم

واندا نارا

كيتا بالدي

ماورو إيكاردي

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