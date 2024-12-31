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فيديو - الطيّار كامافينجا ومساعده فينيسيوس .. شدّوا الأحزمة

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فيديو - الطيّار كامافينجا ومساعده فينيسيوس .. شدّوا الأحزمة
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كرة القدم

2024-12-31 | 02:53
فيديو - الطيّار كامافينجا ومساعده فينيسيوس .. شدّوا الأحزمة

كان البرازيلي يشغل منصب مساعد الطيار للكابتن كامافينجا

نشر إدواردو كامافينجا، مقطع فيديو على حسابه الشخصي على إنستجرام، وهو برفقة فينيسيوس جونيور، حيث كان اللاعبان في قمرة قيادة طائرة.
كان البرازيلي يشغل منصب مساعد الطيار للكابتن كامافينجا، وقال لاعب كرة القدم ضاحكاً "الأحزمة، تعالوا مع الكابتن فينيسيوس جونيور".
استغل لاعبا ريال مدريد إجازتهما في دبي إلى أقصى حد، قبل العودة للانضمام إلى فريق المدرب كارلو أنشيلوتي يوم أمس الاثنين، كما تم تصوير زملاء آخرين لهما مثل جود بيلينغهام في الوضع نفسه.
عاد الفريق إلى العمل، وعقولهم منصبة على مباريات الدوري المقبلة وكأس السوبر الإسباني، التي ستقام في الفترة من 8 إلى 12 كانون الثاني - يناير في المملكة العربية السعودية.
ويعود فينيسيوس جونيور إلى مدريد بعد حصوله على جوائز أفضل لاعب وأفضل مهاجم في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024 في دبي.



فيديو - الطيّار كامافينجا ومساعده فينيسيوس .. شدّوا الأحزمة

رياضة

كرة القدم

إدواردو كامافينجا

فينيسيوس جونيور

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