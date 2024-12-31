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فيديو - فضيحة جديدة مصوّرة للنجم السابق واين روني !!

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فيديو - فضيحة جديدة مصوّرة للنجم السابق واين روني !!
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كرة القدم

2024-12-31 | 03:03
فيديو - فضيحة جديدة مصوّرة للنجم السابق واين روني !!

مقطع فيديو شوهد أكثر من مليونَي مرة

انتشر مقطع فيديو، شوهد أكثر من مليونَي مرة بعد مشاركته على منصة إكس، يظهر النجم الدولي السابق واين روني، وهو يسمح لامرأة غامضة بالدخول إلى شقته.
وبدا روني يرتدي بدلة رياضية رمادية وقبعة بيسبول، وأمكن رؤيته وهو يفتح الباب، بينما تنتظره امرأة، من دون أن يظهر وجهها، ثمّ ينتقل المشهد إلى النجم الدولي السابق داخل الشقة وهو يقف أمام تلفاز كبير.
ويعيش نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي يدرّب حالياً فريق بليموث أرغايل المتذيل لدوري الدرجة الأولى، في شقة مستأجرة راقية في مدينة ديفون، منذ توليه منصبه هذا الصيف.
وبعيداً عن الملاعب، شوهد روني بانتظام في السهرات الليلية في جميع أنحاء المدينة، ويُقال إنّ "أسلوب حياة العزوبيّة" الذي يتبعه على بعد مئات الأميال من منزله قد أثار قلق المقرّبين منه، بما في ذلك زوجته كولين روني.
وتحدث أحد الزبائن في حانة قريبة من منزل واين المستأجر في المدينة، أنّ الأخير يأتي في كثير من الأحيان لتناول بعض المشروبات، كما نشرت حانة راكودا القريبة صوراً لزيارتين مختلفتين له على فيسبوك، واصفة إياه بـ"زبون راكودا الجديد".
ومنذ أن كانا معاً، وهما في سنّ السادسة عشر من عمرهما في المدرسة، يعيشان في منطقة كروكستث في ليفربول، عانت كولن من عدة فضائح خيانة مزعومة، حيث تصدّر لاعب كرة القدم عناوين الصحف الوطنية عندما تبيّن أنّه زار ثلاث عاهرات في سن المراهقة.
ففي العام 2004، بعد انتقال واين، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً آنذاك، إلى مانشستر يونايتد، اكتشف بقيامه بدفع 140 جنيهاً إسترلينياً لبائعة هوى، وزُعم أيضاً أنه مارس الجنس في بيت دعارة في ليفربول، حينها وقفت كولين المدمرة إلى جانب زوجها لكنها لم تعلّق علناً على هذه الادعاءات.
تزوّج الثنائي في 2008 في حفل فخم في إيطاليا، ولكن لم تدم سعادتهما الزوجية الجديدة طويلاً، حيث زُعم في العام 2010 أنّ لاعب كرة القدم نام مع عاهرتين أخريين بينما كانت كولين حامل بابنهما الأول.
وفي أيلول - سبتمبر 2017، أوقفت الشرطة قائد منتخب إنجلترا السابق في سيارة بعد مغادرته ملهى ليلي مع لورا سيمبسون.
وفي العام 2021، تصدّر واين عناوين الصحف مرّة أخرى بعد ظهور صور للنجم وهو يحتفل في غرفة فندق مع شابات.


فيديو - فضيحة جديدة مصوّرة للنجم السابق واين روني !!

رياضة

كرة القدم

واين روني

كولين روني

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