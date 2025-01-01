كارثة تضرب برشلونة: الهدف مقابل 9 مليون !!

تعذر قيد لاعب الدولي داني أولمو مع نهاية العام 2024

كارثة حقيقية وقعت فيها إدارة نادي برشلونة الإسباني، بعد تعذر قيد لاعب الدولي داني أولمو، مع نهاية العام 2024، وهو الذي جرى تسجيله بشكل مؤقت قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وحتى 31 كانون الأول - ديسمبر، مستفيدا من إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وكان على برشلونة جني بعض الأموال لتسوية أوضاعه، والتمكن من تسجيل باو فيكتور وداني أولمو الذي انضم من لايبزيغ الألماني، بعد انتهاء بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، وتتويج منتخب إسبانيا بلقبها.

وبما أن الصفقة كلّفت برشلونة 55 مليون يورو، وأن أولمو شارك في 15 مباراة بمختلف البطولات، سجّل خلالها 6 أهداف وأسهم بتمريرة حاسمة واحدة، يكون اللاعب قد سجّل هدفا مقابل كل 9.16 مليون يورو، قبل أن يصبح لاعبا حراً.

ولم يرفع برشلونة الراية البيضاء، بل تقدم بطلب جديد إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتسجيل ثنائي الفريق، وأصدر بياناً جاء فيه "ينفي النادي أي مزاعم عن تلقيه أي قرار في هذا الخصوص من الجهات المختصة".







