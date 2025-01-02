صحفي إسباني: برشلونة سيخسر 263 مليون يورو بسبب داني أولمو

إذا تأكدت استحالة الاعتماد على أولمو في الجزء الثاني من الموسم

قال ألبرت ماسنو، الصحفي في جريدة سبورت الاسبانية، أن نادي برشلونة سيخسر حوالي 263 مليون يورو في قضية لاعبه داني أولمو اذا لم يتم تسجيله.

وقال انه إذا تأكدت استحالة الاعتماد على أولمو في الجزء الثاني من الموسم، سيصبح اللاعب حراً، وسيتوجب على برشلونة دفع كامل عقده الثابت الممتد حتى العام 2030 والذي يصل إلى 48 مليون يورو.

وتابه أنه يضاف إلى المبلغ المذكور 55 مليون يورو اتفق عليها برشلونة مع لايبزيج الالماني كجزء من صفقة الانتقال التي تمت قبل خمسة أشهر فقط، وهو مبلغ لم يتم دفعه بالكامل بعد، وسيتوجب على النادي سداده.

وأضاف أن خسارة أولمو ستعني فقدان الفرصة لاسترداد قيمة الاستثمار الأولي من خلال بيعه، إذ تُقدر قيمته السوقية اليوم بـ60 مليون يورو، وهذه القيمة ستضيع إذا غادر اللاعب مجاناً.

وختم أنه الى جانب هذه الخسائر، يجب أيضاً أخذ العائدات التي كان من الممكن تحقيقها من صفقة بيع مقاعد VIP في الكامب نو في الحسبان.

فقد أبرم النادي اتفاقًا مع شركة قطرية للحصول على 100 مليون يورو، وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ المبدئي الذي تم التفاوض عليه (200 مليون يورو)، نتيجة للوضع الضاغط الذي وجد فيه الرئيس جوان لابورتا نفسه فيه.













