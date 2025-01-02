من قائد منتخب إنجلترا إلى فشل ذريع كمدرّب

حقق قائد منتخب إنجلترا السابق أربعة انتصارات فقط في الدوري

انفصل المدرب واللاعب الدولي السابق واين روني عن نادي بليموث أرجيل الناشط في دوري البطولة الانجليزية (الدرجة الاولى) بالتراضي.

وجاء ذلك بعدما حقق قائد منتخب إنجلترا السابق، البالغ من العمر 39 عاماً، أربعة انتصارات فقط في الدوري، وعانى من 13 هزيمة في 23 مباراة، تاركاً الفريق في قاع جدول البطولة.

وانضم روني إلى بليموث بعد أربعة أشهر من طرده من قبل برمنغهام سيتي، حيث انتهت فترة ولايته التي استمرت 83 يوما بتسع هزائم في 15 مباراة.

وجاء القرار بعد خسارة الفريق يوم الأحد (0-2) أمام أكسفورد يونايتد، وهي الهزيمة السادسة لبليموث في سلسلة من تسع مباريات من دون فوز، يعود تاريخها إلى أوائل تشرين الثاني - نوفمبر.









