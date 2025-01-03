في خضمّ الأزمات الفنية والمالية .. برشلونة يبحث عن طبّاخ

نادي برشلونة يبحث عن "طباخ جديد"

في خضمّ الأزمات الفنية والمالية، فاجأت صحيفة كاتالونية قراءها ومتابعيها بنشرها لخبر، كشفت فيه أن نادي برشلونة يبحث عن "طباخ جديد".

وأفادت صحيفة سبورت الكاتالونية أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع "طباخ جديد" بعد شكوى رفعها الألماني هانسي فليك، مدرب الفريق إلى الإدارة، وذكرت أن ديكو، المدير الرياضي، وأخصائية التغذية في النادي، أجريا مقابلات عمل مع بعض الطهاة من أجل التعاقد.

ويعتبر النظام الغذائي المناسب للاعبين، بالإضافة إلى الصرامة في احترام المواعيد من أهم الأشياء بالنسبة للمدرب فليك، ولذلك طلب من إدارة الفريق الكاتالوني التعاقد مع طباخ جديد، وهو الأمر الذي تسعى الإدارة للقيام به في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر ذاته أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم "البارسا" اشتكى للمدرب فليك من طريقة طهي الطعام الضروري في أي نظام غدائي للرياضيين مثل البيض، وهو ما دفع المدرب إلى تقديم طلب للإدارة لجلب طاهٍ جديد بضمانات كاملة.







