ستيفن جيرارد سيصبح جدّاً ... ووالد حفيده مرتبط بالعصابات !

صديقها هو ابن أحد رجال العصابات المسجونين

ليلي-إيلا جيرارد، ابنة ستيفن جيرارد، قائد ليفربول السابق ومدرّب نادي الاتفاق السعودي الحالي، تنتظر مولودها الأول من صديقها لي بيرن.

فقد كشفت ليلي إيلا، البالغة من العمر 20 عاماً، ابنة ستيفن جيرارد الكبرى، أنها تنتظر مولودها الأول من صديقها، ابن أحد رجال العصابات المسجونين.

وشاركت الفتاة صورة لاختبار حملها الإيجابي على إنستغرام، وعلقت عليها قائلةً "سرَنا الصغير .. أفضل الأخبار .. طفلنا الصغير في الطريق"، وحبيبها لي هو ابن المجرم الأيرلندي سيّئ السمعة ليام بيرن الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة حيازة أسلحة في تشرين الأوّل - أكتوبر 2024.

يومها، أقرّ ليام بيرن بأنه مذنب بتهمة التآمر لاستيراد أسلحة، ومن المتوقع أن يقضي نصف مدّة عقوبته فقط، حيث كان قد بقي 14 شهراً في السجن، عندما أدين في أواخر العام الماضي بعد اعتقاله في إسبانيا في 2023.

لي مغرم بـليلي-إيلا، وقد وصفها سابقاً بأنّها "أفضل شخص قابله في حياته"، وقد ارتبط الثنائي لأوّل مرة منذ أكثر من عامين بقليل، عندما شوهدا معاً في عطلة في إيبيزا، ولم يتورط لي الذي يبلغ من العمر 25 عامًا في أي أنشطة إجرامية، لكنّ والده يتمتّع بسمعة مخيفة.

ويعيش أسطورة ليفربول جيرارد، حاليّاً في البحرين مع زوجته أليكس كوران وأبناؤهما الأربعة، ليلي وليكسي (18 عاماً) ولورديس (13 عاماً) وليو (8 أعوام)، بعد أن تولى منصب المدير الفني لفريق الاتفاق في العام 2023، ووقّع عقدًا جديدًا لمدة عامين في كانون الثاني - يناير.









