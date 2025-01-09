الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مسلسل واندا ماورو .. نارا غاضبة بسبب صديقته الجديدة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مسلسل واندا ماورو .. نارا غاضبة بسبب صديقته الجديدة
A-
A+

كرة القدم

2025-01-09 | 01:43
مسلسل واندا ماورو .. نارا غاضبة بسبب صديقته الجديدة

يبدو أن الاهتمام لا يزال كامناً بين الثنائي

في العام 2022، تم الانفصال بين الثنائي ماورو إيكاردي وواندا نارا رسميا، ومنذ ذلك الحين، كان لدى الاثنين علاقات رومانسية، حيث أعادا بناء حياتهما مع أشخاص آخرين.
ومع ذلك، يبدو أن الاهتمام لا يزال كامناً، فقبل بضعة أيام، اعترفت واندا بأنها أقامت علاقة مع لاعب كرة القدم السنغالي كيتا بالدي، وردّ إيكاردي على انستغرام، ببعض الصور المتعلقة بصديقته الجديدة تشاينا سواريز، وبدا مهاجم غلطة سراي متحمسا جداً.
وكتب اللاعب "في صمت حديقتي، سمعت الحب يهمس بوعده الأبدي"، مع صورة له في حديقة كانت فيها الممثلة أيضا.
وبعد الضجة التي سببتها هذه الصورة، اتصلت العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية بواندا نارا لمعرفة رأيها في ذلك، وقيل بأن عارضة الأزياء وسيدة الأعمال كانت مستاءة جداً، لأن الفتاة لم تكن مع زوجها السابق فحسب، بل أيضا مع ابنتيهما أيضا.
ونقل عنها "كانت غاضبة للغاية لأن ماورو إيكاردي اصطحب تشاينا سواريز مع الأطفال وأخبرهم أنها مربية جديدة".




مسلسل واندا ماورو .. نارا غاضبة بسبب صديقته الجديدة

رياضة

كرة القدم

ماورو إيكاردي

واندا نارا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد صلاح وفان دايك وأرنولد .. نجمٌ جديد قد يغادر ليفربول

اقرأ ايضا في كرة القدم

بعد صلاح وفان دايك وأرنولد .. نجمٌ جديد قد يغادر ليفربول
01:06

بعد صلاح وفان دايك وأرنولد .. نجمٌ جديد قد يغادر ليفربول

في الوقت الذي يستعد فيه نجم كبير آخر للرحيل عن أنفيلد رود

01:06

بعد صلاح وفان دايك وأرنولد .. نجمٌ جديد قد يغادر ليفربول

في الوقت الذي يستعد فيه نجم كبير آخر للرحيل عن أنفيلد رود

نجم ريال مدريد يواعد عاشقة برشلونة
01:05

نجم ريال مدريد يواعد عاشقة برشلونة

قام الاثنان بمتابعة بعضهما على إنستجرام

01:05

نجم ريال مدريد يواعد عاشقة برشلونة

قام الاثنان بمتابعة بعضهما على إنستجرام

فيديو - شيموس ثبّت نيفيل وأجبره على الاشادة بليفربول
01:03

فيديو - شيموس ثبّت نيفيل وأجبره على الاشادة بليفربول

طلب منه قبول فكرة فوز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز

01:03

فيديو - شيموس ثبّت نيفيل وأجبره على الاشادة بليفربول

طلب منه قبول فكرة فوز ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025