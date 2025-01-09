مسلسل واندا ماورو .. نارا غاضبة بسبب صديقته الجديدة

يبدو أن الاهتمام لا يزال كامناً بين الثنائي

في العام 2022، تم الانفصال بين الثنائي ماورو إيكاردي وواندا نارا رسميا، ومنذ ذلك الحين، كان لدى الاثنين علاقات رومانسية، حيث أعادا بناء حياتهما مع أشخاص آخرين.

ومع ذلك، يبدو أن الاهتمام لا يزال كامناً، فقبل بضعة أيام، اعترفت واندا بأنها أقامت علاقة مع لاعب كرة القدم السنغالي كيتا بالدي، وردّ إيكاردي على انستغرام، ببعض الصور المتعلقة بصديقته الجديدة تشاينا سواريز، وبدا مهاجم غلطة سراي متحمسا جداً.

وكتب اللاعب "في صمت حديقتي، سمعت الحب يهمس بوعده الأبدي"، مع صورة له في حديقة كانت فيها الممثلة أيضا.

وبعد الضجة التي سببتها هذه الصورة، اتصلت العديد من وسائل الإعلام الأرجنتينية بواندا نارا لمعرفة رأيها في ذلك، وقيل بأن عارضة الأزياء وسيدة الأعمال كانت مستاءة جداً، لأن الفتاة لم تكن مع زوجها السابق فحسب، بل أيضا مع ابنتيهما أيضا.

ونقل عنها "كانت غاضبة للغاية لأن ماورو إيكاردي اصطحب تشاينا سواريز مع الأطفال وأخبرهم أنها مربية جديدة".









