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السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟

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السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟
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كرة القدم

2025-01-10 | 01:12
السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟

وسط تكّهنات متزايدة بأنّه قد ينتقل للعب في المملكة العربية السعودية

في العام الماضي، كانت آني كيلنر، زوجة كايل ووكر، التي عانت طويلاً، تستعد للحرب، وتخبر أصدقاءها أنها تفكر في الطلاق.
ولكن بعد قضاء عيد الميلاد مع نجم مانشستر سيتي وأبناءهما، ووسط تكّهنات متزايدة بأنّه قد ينتقل للعب في المملكة العربية السعودية مقابل ملايين الجنيهات، قد يتغيّر كل ذلك مرة أخرى.
فقد قال مقرّبون من آني لصحيفة ذا صن أنها أوقفت الحديث عن انفصالهما، وبدلا من ذلك، أعادت مدافع السيتي ومنتخب إنجلترا إلى منزل الزوجية، وقال أحدهم أنّها قدّمت قبل بضعة أشهر فقط أوراق الطلاق إلى كايل، لكنها غيرت رأيها.
وإذا قرّر كايل قبول الصفقة فسيكون ذلك بمثابة تغيير في حياته، ولكن لا يزال أي انتقال إلى الدولة العربية غير مؤكد، مع أنّ لاعب السيتي يعدّ هدفا رئيسيّاً للأندية الكبيرة، بما فيها النصر، حيث يقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفريق.
ويقال إن قيمة الصفقات التي يتم تداولها من قبل الأندية السعوديّة تصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يحصل كايل على 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً إذا اختار تجربة حظه هناك.
وكشف مقرّبون من الزوجة أنّها كانت طلبت العام الماضي استشارة قانونية حول الأمور المالية، وتعلم أن الصفقة في السعودية تساوي الكثير.
وإذ تقول آني إنّ الأمر لا يتعلّق بالمال بل بالحفاظ على أسرتهما معا، تردد ان المبلغ الذي قد يجنيه اللاعب هو ما جعلها تعيد التفكير بعلاقتهما، فهي تضع الأبناء دائماً في المقام الأوّل، ولكن عليها أن تفكّر في نفسها أيضاً.
وقضى الزوجان عيد الميلاد معاً، حيث ظهرا بملابس نوم متشابهة مع أبناءهما الأربعة، وكان مشهداً مثاليّاً مقارنةً بمشهد العام السابق، عندما انقلبت حياتهما رأسا على عقب، بسبب خبر إنجاب كايل ابنة سرية من نجمة تلفزيون الواقع لورين غودمان حين كانت آني حاملا بطفلهما الرابع.




السعودية هي الحلّ .. هل ينجح كايل ووكر بإنقاذ زواجه؟

رياضة

كرة القدم

آني كيلنر

كايل ووكر

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