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دانا وايت .. من UFC الى قيادة فيسبوك وإنستجرام

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دانا وايت .. من UFC الى قيادة فيسبوك وإنستجرام
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كرة القدم

2025-01-11 | 06:43
دانا وايت .. من UFC الى قيادة فيسبوك وإنستجرام

يستعد لاستكشاف تحدٍ جديد خارج حلبة القتال

يستعد دانا وايت، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة (UFC) للفنون القتالية، لاستكشاف تحدٍ جديد خارج حلبة القتال، حيث أُعلن يوم الاثنين الماضي عن انضمامه إلى مجلس إدارة شركة ميتا، الشركة الأم لمنصات مثل فيسبوك وإنستجرام وثريدز وواتساب.
وفي حديثه بعد الإعلان، عبّر وايت عن حماسه قائلاً "لم أكن مهتماً أبداً بالانضمام إلى مجلس الإدارة حتى تلقيت عرض ميتا، فأنا من أشد المؤمنين بأن وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي هما المستقبل".
ويمثل هذا القرار الخطوة الأولى لوايت في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقد أبدى مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة ميتا حماسه لهذه الإضافة، وقال في بيان "سيجلب دانا منظوراً فريداً يساعدنا في التعامل مع الفرص الهائلة التي تنتظرنا مع الذكاء الاصطناعي والأجهزة القابلة للارتداء ومستقبل التواصل البشري".
وعلى الرغم من أن وايت ليس لديه خبرة سابقة في مجال التكنولوجيا، إلا أن نجاحه في تحويل UFC إلى ظاهرة عالمية يعدّ تأييداً كافياً لـ"ميتا"، وقال وايت "لا يوجد شيء أحبه أكثر من بناء العلامات التجارية، وأنا متحمّس للمساعدة في نقل ميتا إلى المستوى التالي".
أما خارج UFC، فلم تكن مشاريع وايت ناجحة بالقدر نفسه، ففي عام 2021، كان منتجاً منفذاً لبرنامج ركوب الأمواج "The Ultimate Surfer" الذي تم إلغاؤه بعد موسم واحد بسبب انخفاض معدلات المشاهدة.
وفي الآونة الأخيرة، شارك في تأسيس برنامج Power Slap، وهي مسابقة للصفع انتقلت من قناة TBS لتبث على منصة Rumble فقط.
لكن، على الرغم من هذه الانتكاسات، لا يزال وايت شخصية مؤثّرة في الرياضة والأعمال، وقد كرّمته مجلة "Sports Illustrated" كأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في الرياضة، وحصل على تكريم مماثل من مجلة "Sports Business Journal" ومجلة "Variety".

دانا وايت .. من UFC الى قيادة فيسبوك وإنستجرام

رياضة

كرة القدم

دانا وايت

UFC

ميتا

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