العناية الإلهية أنقذت بيراميدز المصري من كارثة جوية

بعد ساعات قليلة من الفوز على مضيفه ساغرادا الأنغولي

أنقذت العناية الإلهية فريق بيراميدز المصري من كارثة جوية، بعد ساعات قليلة من الفوز على مضيفه ساغرادا الأنغولي (1-0)، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وضمان تأهله الى ربع النهائي، بعدما رفع رصيده الى عشر نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة.

فبعد نحو ساعتين من الإقلاع بإتجاه العاصمة المصرية، وخلال رحلة العودة إلى القاهرة، أجبرت الطائرة التي تُقلّ فريق بيراميدز على العودة إلى مطار لواندا في أنغولا، بسبب "مطبات جوية وتقلبات عنيفة".

وقال المركز الإعلامي للنادي "بعد نحو ساعتين من انطلاقة رحلة عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، والتي تستغرق عشر ساعات، تعرضت الطائرة لمطبات جوية عنيفة، وهبط الضغط الجوي في الكابينة، وتعرض بعض أفراد البعثة للإغماء، واضطرت الطائرة للعودة إلى لواندا في أنغولا بسبب التقلبات الجوية والضغط القوي والمطبات الهوائية، من أجل الاطمئنان على سلامة الطائرة وعلاج المصابين"







