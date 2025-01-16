ما هي حقيقة منح رونالدو أسهماً في النصر السعودي؟

الأندية السعودية ملك للدولة وليس لمجالس إدارتها

يوم أمس الأربعاء، نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، تقريراً ذكرت فيه أن إدارة نادي النصر السعودي لا تسعى لتمديد عقد نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل عرضت جعله أحد مُلاّك النادي.

ووصفت الصحيفة العرض بالمجنون، اذ تضمن بقاء رونالدو، البالغ 39 عاماً، موسما إضافيا على الأقل، وامتلاكه خمسة بالمائة من أسهم النادي السعودي، واستمراره في صدارة قائمة اللاعبين الأعلى راتبا في العالم، بواقع 183 مليون يورو سنويا دون احتساب المكافآت.

ونفت مصادر سعودية الخبر، وقالت بأنه مُختلق ولا صحة له، إذ أن الأندية السعودية ملك للدولة وليس لمجالس إدارتها، كما لا يحق لأحد سواء كان مواطناً أو أجنبياً امتلاك حصص فيها، والأسهم هي من الأصول التي لا يمكن التفريط فيها بهذه السهولة.

إشارة إلى أن ملكية 75% من أسهم الهلال والنصر والأهلي والاتحاد انتقلت خلال شهر حزيران - يونيو الفائت إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي السيادي، واحتفظت الجمعيات العمومية للأندية بنسبة 25% المتبقية.







