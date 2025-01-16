أشرف حكيمي يتحدث عن طلاقه وثروته ووالدته

تحدث لأول مرة حول انفصاله عن زوجته الممثلة هبة إبوك

تحدث النجم المغربي، أشرف حكيمي، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الى برنامج "ABtalks"، لأول مرة حول انفصاله عن زوجته الممثلة هبة إبوك، وما ترافق مع وضع أملاكه وأمواله باسم والدته.

وقال حكيمي أنه بدأ جني المال عندما لعب في سنّ مبكرة، ولكن لم يكن يمتلك الخبرة لإدارتها، فكانت والدته هي من يفعل، وأنه لطالما كان يستشيرها في الأمور المتعلقة بالمال، وهو أمر لم يكن مرتبطا بالزواج.

وجاء السؤال على خلفية ما قيل عن رغبة طليقة حكيمي، في نيل حصة من ثروته، إثر مباشرة إجراءات الطلاق، قبل أن تكتشف أنه وضع أمواله وأملاكه باسم والدته.

وعن طلاقه، تحدث حكيمي الذي يعد من بين اللاعبين الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، حيث يتقاضى نحو مليون يورو شهرياً، فكشف أن ذلك جعله شخصا أقوى وأكثر قدرة على التعامل مع علاقاته المستقبلية.







