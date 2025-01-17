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نيمار يريد أن يكسب أكثر من ميسي في ميامي .. اليكم مطالبه الاستثنائية

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نيمار يريد أن يكسب أكثر من ميسي في ميامي .. اليكم مطالبه الاستثنائية
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كرة القدم

2025-01-17 | 00:22
نيمار يريد أن يكسب أكثر من ميسي في ميامي .. اليكم مطالبه الاستثنائية

ارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى إنتر ميامي

ارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى إنتر ميامي، ولكن التقارير تشير إلى أنه يريد أن يكون صاحب أعلى دخل في النادي.
من المرجح أنّ نيمار سيترك الدوري السعودي قريباً، لينضمّ إلى الدوري الأميركي، لكن يبقى السؤال الكبير: أي نادٍ سينجح في ضم النجم البرازيلي؟.
وتشير التقارير إلى أن نيمار دخل في مفاوضات مع ثلاثة أندية في الدوري الاميركي، بما فيها إنتر ميامي وشيكاغو فاير.
وكشفت صحيفة ليكيب عن تفاصيل جديدة حول رغبة اللاعب وحاشيته في الانتقال من الهلال، إلّا أنّ الشروط المطلوبة تبدو صعبة التحقيق، فوفقاً للصحيفة الفرنسية، فإنّ والد نيمار التقى بالفعل بمسؤولين تنفيذيين في الدوري الأميركي لاستكشاف الاتفاقات المحتملة للانتقال قبل ستة أشهر من انتهاء عقد البرازيلي مع الهلال.
أحد الشروط الرئيسية التي وضعها معسكر نيمار خلال هذه المناقشات هو الراتب، والذي يبدو أنّه عامل حاسم في دفع المفاوضات إلى الأمام، حيث يسعى للحصول على راتب أعلى من راتب ليونيل ميسي الذي يتقاضى 20.4 مليون دولار سنوياً مع إنتر ميامي.
وفي إنتر ميامي، ثاني أعلى لاعب دخلاً هو لاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكيتس، الذي يتقاضى أقل بقليل من 9 ملايين دولار سنوياً، ويتقاضى الاوروغوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا، 1.5 مليون دولار في الموسم الواحد.





نيمار يريد أن يكسب أكثر من ميسي في ميامي .. اليكم مطالبه الاستثنائية

رياضة

كرة القدم

نيمار

إنتر ميامي

ليونيل ميسي

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