الأمير ويليام يتخفّى لملاقاة جماهير استون فيلا ومحاورتها

الأمير ويليام كان يستخدم هوية خفية للتواصل مع الجمهور

تمّ الكشف عن أنّ الأمير ويليام كان يستخدم هوية خفية للتواصل مع الجمهور وإذكاء شغفه بكرة القدم، وتحديداً ناديه المفضّل أستون فيلا، حيث شارك أمير ويلز بهدوء في منتديات مشجعي النادي تحت اسم مستعار، ودخل في المناقشات واطلع على آخر أخبار فريقه المفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعرف عن الأمير ويليام حبه الشديد للعبة، وكثيراً ما تحدّث عن الدور الذي تلعبه كرة القدم في حياته، وكيف أنّه نقل هذا الشغف إلى ابنه الأكبر الأمير جورج.

وتشير هذه المعلومات إلى أن الملك المستقبلي يذهب إلى ما وراء العناوين الرئيسية، ويغوص في المساحات على الإنترنت مثل المشجّعين العاديّين، للبقاء على اطلاع دائم وجمع الأفكار التي يشاركها مع جورج فيما بعد.

ولطالما كان دوق كامبريدج مدافعاً قوياً عن استخدام الرياضة كوسيلة للتوعية بالصحة النفسية وبناء المجتمع، لكن وجوده في منتديات المشجعين يكشف عن علاقة شخصية أكثر، ويسلط الضوء على رغبته في الانخراط في ثقافة كرة القدم على المستوى الشعبي، وإن كان ذلك دون الكشف عن هويته.

ويُقال إن الأمير جورج، الذي ورث حب أستون فيلا عن والده، يسير على خطاه، حيث يفخر ويليام بإرشاده في اللعبة، فمن خلال الوصول إلى المعرفة المباشرة والتفاعل مع المشجعين المخلصين عبر الإنترنت، يحاول الاب ضمان أن يكبر ابنه بفهم جيّد لكرة القدم وأهمّيتها.

وفي حين يؤكد هذا النشاط الخفي الذي يقوم به الأمير ويليام على حماسه الحقيقي لفريق أوناي إيمري، فإنه يُظهر نهجه المتواضع في تربية أبنائه، حيث ينقل حبه للعبة إلى جورج، ويضمن مشاركته الرقمية السرية بطابع شعبي.







