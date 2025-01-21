سقوط ثلاثة مدربين في الدرجة الثانية الاسبانية في 48 ساعة

سقط ثلاثة مدربين في الدرجة الثانية الاسبانية في نهاية الأسبوع الفائت

سقط ثلاثة مدربين في الدرجة الثانية الاسبانية في نهاية الأسبوع الفائت، حيث تمت إقالة داني بونز، مدرب إلدينسي بعد الخسارة (1-4) أمام قادش، وشهرين من دون فوز، والغرق في منطقة الهبوط، واستبداله بخوسيه لويس أولترا، مع أكثر من 400 مباراة في دوري الدرجة الثانية وترقيتين إلى الدرجة الأولى.

كذلك، تم الإعلان عن إقالة كريستوبال بارالو، الذي قاد ريسينغ فيرول منذ ما يقرب من أربع سنوات، بينها وصافة الموسم الفائت، مع فوز واحد في آخر 14 مباراة في الموسم الجاري.

تغيير آخر، بعد خضوع كاستيلون لأربع هزائم متتالية، فغادره المدرب ديك شرودر وهو في المركز 14، بهامش 8 نقاط عن منطقة الهبوط، وسيكون مساعده الهولندي يوهان بلات بديلا له.









