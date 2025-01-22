كريستينا سيرا تتحدث عن طلاقها من بيب غوارديولا

بعد انفصالهما المفاجئ اثر علاقة استمرت نحو 30 عاماً

بعد انفصالهما المفاجئ، اثر علاقة استمرت نحو 30 عاماً، خرجت كريستينا سيرا طليقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن صمتها.

وإذ رفضت كريستينا التحدث عن السبب وراء الانفصال، قالت في أول تصريح لها بعد الطلاق، أنها تشعر بسعادة كبيرة، وأن كل شيء على ما يرام.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن كريستينا سيرا بدت في غاية السعادة وهي تتسوق بمفردها في برشلونة، وردت على سؤال لصحفيّ عن وضعها بالقول "شعور رائع، شكراً .. كل شيء على ما يرام".

وعندما سئلت عن سبب انفصالها عن بيب وتعلّق القرار ببقائه في مانشستر وتمديد عقده مع السيتي لمدة عامين إضافيين، رفضت سيرا الإجابة واختارت الصمت.













