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القبض على مراهق بسبب زوجة كاي هافيرتز

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القبض على مراهق بسبب زوجة كاي هافيرتز
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كرة القدم

2025-01-23 | 01:20
القبض على مراهق بسبب زوجة كاي هافيرتز

كشفت صوفيا هافرتز عن تعرضها للإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي

تم القاء القبض على مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، بعد التثبت من إساءته الى زوجة كاي هافيرتز على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت صوفيا هافرتز عن تعرضها للإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد هزيمة أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد في 12 كانون الثاني - يناير الجاري، وشاركت الرسائل التي تلقتها بعد أن أهدر زوجها ركلة جزاء حاسمة عبر حسابها على إنستغرام.
وتصدّى حارس مرمى الشياطين الحمر ألتاي بايندير للكرة من علامة الجزاء، والتي سددها اللاعب الدولي الألماني، ليخرج "المدفعجية" من الدور الثالث، كما أضاع هافرتز فرصة ذهبية خلال الوقت الإضافي.
وشاركت صوفيا الصور، وكانت إحداها موجهة إلى طفل الزوجين الذي لم يولد بعد، مع تعليق "أن يعتقد أي شخص أنه لا بأس بكتابة شيء كهذا، فهو أمر صادم للغاية بالنسبة لي، أتمنى أن تكون خجلاً جدّاً من نفسك".
وألقي القبض على المراهق للاشتباه بقيامه بـ"اتصالات خبيثة"، وقالت شرطة هيرتفوردشاير إن الصبي، البالغ من العمر 17 عاماً، تم إطلاق سراحه بكفالة بينما تستمر التحقيقات.
وعاد اللاعب الألماني إلى قائمة الهدافين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجل في تعادل أرسنال (2-2) مع أستون فيلا، قبل أن يعود ويسجّل في المباراة ضدّ دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.




القبض على مراهق بسبب زوجة كاي هافيرتز

رياضة

كرة القدم

كاي هافيرتز

صوفيا هافرتز

أرسنال

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