كومبيوتر عملاق تنبأ ببطل غير متوقع لدوري أبطال أوروبا

يتصدر ليفربول الإنجليزي جدول ترتيب مرحلة الدوري

تنبأ كمبيوتر عملاق ببطل غير متوقع لدوري أبطال أوروبا الذي يتصدر ليفربول الإنجليزي جدول ترتيب مرحلة الدوري فيه برصيد 21 نقطة، ويليه برشلونة الإسباني (18)، وكلاهما ضمن تأهله مباشرةً إلى دور الـ16.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة الصن البريطانية، أن ليفربول أو برشلونة لن يُتوّجا باللقب حيث أجرى الكمبيوتر 10 آلاف عملية محاكاة لتوقع البطل، وأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة مثل نتائج الموسم الماضي وخصائص ونقاط قوة وضعف كل فريق في المسابقة.

وبحسب الكمبيوتر العملاق، فإن البطل لم يفز من قبل بلقب دوري أبطال أوروبا، ليصبح الرقم الـ24 للمسابقة، وهو أرسنال الانجليزي، وذلك بنسبة 26.3% من المحاكاة، في مقابل 21.6% لليفربول و9.4% لريال مدريد و8.9% لبرشلونة و6.70 لبايرن ميونيخ.





