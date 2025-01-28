أزمة في الأفق بين جوانا سانز وداني ألفيس

ليس هناك شك في أن حياة داني ألافيس قد تغيرت تماماً

ليس هناك شك في أن حياة داني ألافيس قد تغيرت تماماً، حيث تحول من كونه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي برشلونة وأحد أكثر اللاعبين المحبوبين من قبل المشجعين، إلى كونه شخصا تسبب في وقت من الأوقات في غضب اجتماعي كبير.

بدأ كل شيء في أعقاب القضية التي اتهم فيها باغتصاب امرأة شابة في ملهى ليلي معروف في برشلونة، وأمضى ألفيس بعض الوقت في السجن، لكنه تمكن من الخروج بعد دفع كفالة قدرها مليون دولار، وتنتظر المحكمة حالياً قراراً بشأن الاستئناف الذي قدمه بعد إدانته بالاغتصاب.

وعلى الرغم من انهيار حياته، إلا أن هناك شيئا واحدا لا يزال بجانبه، هو شريكته جوانا سانز، وهما لا يختبئان ويتنقلان في جميع أنحاء المدينة ويقومان بالتباهي بأنشطتهماً معا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شوهد الزوجان في أحد أفضل مطاعم السوشي في برشلونة.

وعلى الرغم من ذلك، أعلن برنامج Telecinco "Fiesta" الاسباني، أن الثنائي يمرّ بأزمة، وأن الوضع ليس وردياً بينهما "هناك زوجان سيمران بأكبر أزمة في تاريخهما، لقد اتبعنا خطوات داني ألفيس وجوانا سانز، ولدينا أدلة من شأنها أن تظهر أن هناك خطوة في هذه العلاقة سوف تثير الكثير من الجدل".





