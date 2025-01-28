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اتفاق شفهي ينهي فترة نيمار في المملكة العربية السعودية

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اتفاق شفهي ينهي فترة نيمار في المملكة العربية السعودية
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كرة القدم

2025-01-27 | 21:26
اتفاق شفهي ينهي فترة نيمار في المملكة العربية السعودية

يبدو أنّ نيمار على وشك العودة إلى النادي الذي أطلقه كلاعب

يبدو أنّ نيمار على وشك العودة إلى النادي الذي أطلقه كلاعب مع وجود اتفاق شفهي بين الهلال وسانتوس، وقد أصبحت العودة المحتملة للمهاجم إلى البرازيل "مسلسلًا قصيرا" في سوق الانتقالات الشتوية الحالية مع بدء المفاوضات ثمّ توقّفها.
وفي الوقت الحالي، لم يتمّ تحديد طبيعة العودة إلى الدوري البرازيلي الممتاز، حيث أن الخطة الحالية هي إعارة لمدة ستة أشهر مع بحث سانتوس عن فترة أطول، نظراً لأنّ الموسم البرازيلي الجديد يبدأ في نهاية آذار - مارس ويستمر حتى 29 كانون الأوّل - ديسمبر.
وأكد فابريزيو رومانو أنّ الناديين توصّلا إلى اتفاق شفهي ويحتاجان الآن إلى وضع النقاط على الحروف بما يتعلّق براتب اللاعب الكبير والطبيعة الدقيقة للصفقة.
وخلال الفترة التي قضاها في الدوري السعودي للمحترفين مع الهلال، شارك اللاعب البرازيلي في سبع مباريات فقط، وسجل هدفاً واحداً خلال 18 شهراً مع النادي بسبب الإصابة.
وقد ظهر نيمار لأول مرة مع سانتوس في العام 2009، وهو في سن 17 عاماً، وسرعان ما أصبح نقطة محورية في الهجوم، حيث سجل 14 هدفاً في أول موسم كامل له.
وبحلول عام 2012، في سن العشرين، كان نيمار قد سجل 100 هدف، وكان من الواضح أنّ الانتقال إلى أحد أندية النخبة في كرة القدم الأوروبية يلوح في الأفق مع انتقاله إلى برشلونة في العام 2013.


اتفاق شفهي ينهي فترة نيمار في المملكة العربية السعودية

رياضة

كرة القدم

نيمار

الهلال

سانتوس

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