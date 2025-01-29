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ما هي قصّة بونيفاس وصديقته النرويجية وترك ثروته لوالدته؟

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ما هي قصّة بونيفاس وصديقته النرويجية وترك ثروته لوالدته؟
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كرة القدم

2025-01-28 | 23:52
ما هي قصّة بونيفاس وصديقته النرويجية وترك ثروته لوالدته؟

رد بونيفاس على مزاعم كتابة ثروته باسم والدته

خرج اللاعب النيجيري، فيكتور بونيفاس، مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني، عن صمته، ونفى عبر منصة إكس المزاعم بشأن علاقته مع صديقته عارضة الأزياء النرويجية ريكي هيرمين.
ورد بونيفاس، على مزاعم كتابة ثروته باسم والدته، كي لا تحصل زوجته المحتملة على أموال منه بعد الانفصال، أسوة بما فعل اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي مدافع نادي نجم باريس سان جيرمان مع طليقته الممثلة الاسبانية هبة عبوك.
وجاء رد بونيفاس على تقرير نشرته منصة "African Hub" أشارت فيه الى أن اللاعب أنهى علاقة استمرت أربع سنوات مع هيرمين، التي أصرت على زواج قانوني دون اتفاقية ما قبل الزواج، لكنها اكتشفت أن فيكتور لديه في حسابه ألف دولار فقط، وأن ممتلكاته جميعها مسجلة باسم والدته.
وقال بونيفاس "توقفوا عن نشر أكاذيب، فأنتم لا تعرفون شيئا، أنتم فقط تحملون الهاتف وتنشرون دون معرفة ما يجري، احترموا أنفسكم، كل ما تقولونه عن صديقتي أكاذيب".
وكانت هيرمين التي واعدت بونيفاس بدءاً من العام 2021، قامت بحذف محتوى حسابها على إنستغرام، وحصرت صفحتها بالأصدقاء فقط، لكنها لم تخرج للحديث عما يقال.



ما هي قصّة بونيفاس وصديقته النرويجية وترك ثروته لوالدته؟

رياضة

كرة القدم

فيكتور بونيفاس

باير ليفركوزن

ريكي هيرمين

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