عائلة مايكل أوليفر "تحت حماية الشرطة" مع استبعاده عن مباراة أرسنال

عائلة مايكل أوليفر باتت "تحت حماية الشرطة"

أفادت تقارير أنّ عائلة مايكل أوليفر باتت "تحت حماية الشرطة" بعد التهديدات التي تعرض لها الحكم عقب فوز أرسنال على وولفرهامبتون.

ووفقاً لصحيفة التايمز، يحقق ضباط متخصصون في وحدة شرطة كرة القدم البريطانية (UKFPU) في التهديدات التي وجّهت إلى أوليفر وعائلته، بعد أن قرّر الحكم طرد لاعب أرسنال مايلز لويس سكيلي في المباراة التي انتهت الى فوز المدفعجيّة على وولفز (1-0) في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويضيف التقرير أن دوريات الشرطة تعمل في محيط منزل عائلة الحكم الذي لم يتمّ اختياره لإدارة مباراة أرسنال على أرضه أمام مانشستر سيتي في نهاية هذا الأسبوع.

وفي حين فاز أرسنال باستئنافه ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها لويس سكيلي، إلّا أنّه الحكم لا زال يتعرّض للتهديدات، ويعمل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على تعقب المسؤولين عنها.

وتفيد التقارير أن أوليفر سيدير الديربي بين إيفرتون وليفربول في جوديسون بارك الشهر المقبل بعد أن تم تأجيله بسبب العاصفة.





