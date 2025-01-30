الكشف عن الأجر الذي سيتقاضاه نيمار في سانتوس

عاد نيمار إلى سانتوس في صفقة مدتها ستة أشهر

عاد نيمار إلى سانتوس في صفقة مدتها ستة أشهر، وذكرت تقارير أنه رضي بتخفيض كبير في أجره لتحقيق حلمه بالعودة الى النادي الذي نشأ فيه.

وكان قد تمّ فسخ عقد مهاجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق مع الهلال السعودي بالتراضي، بعدما انضم إليه مقابل 77.6 مليون جنيه إسترليني في صيف 2023، لكنه شارك في سبع مباريات فقط لتعرضه لعدد من الإصابات.

وبعد إصابته بتمزّق في الرباط الصليبي الأمامي تلت خمس مباريات فقط من مشاركته الأولى، لم يلعب نيمار سوى في 42 دقيقة فقط في العام 2024.

والآن، يعود اللاعب البرازيلي إلى النادي الذي انطلق منه، ويبدو أنّ صفقته مع سانتوس التي ستستمر لستة أشهر ستتضمن راتبا أساسيا يبلغ نحو 135,507 جنيه إسترليني شهريا، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، وهو ما يعادل نحو 32,500 جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويعكس هذا المبلغ ما كان يتقاضاه نيمار في فترته السابقة مع سانتوس بين عامي 2010 و2013، ولكن في هذه المرة، سيتم "استكمال" الصفقة بما يصل إلى 90% من حقوق صوره، ما سيزيد بشكل كبير من دخله الإجمالي في النادي البرازيلي.

وفي الواقع، قد يصل دخل نيمار إلى 819,433 جنيه إسترليني شهرياً نتيجة لذلك، وهو مبلغ ضئيل مقارنةً بما كان يتقاضاه في الهلال، ووصل الى نحو 84.6 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.







