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كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

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كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي
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كرة القدم

2025-01-30 | 00:37
كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

بعدما كشفت واندا نارا عن علاقة جمعتها مع كيتا بالدي

بعدما كشفت واندا نارا، التي كانت متزوجة من الأرجنتيني ماورو إيكاردي، عن علاقة جمعتها مع زميله السابق في انتر ميلان، كيتا بالدي، خرج اللاعب السنغالي عن صمته.
وكانت عارضة الازياء كشفت أن هذه العلاقة حصلت خلال فترة انفصالهاعن إيكاردي، فيما كان السنغالي متزوجا من عارضة الازياء الإيطالية سيمونا غواتييري، وأبا لطفلين، ما تسبب في انفصاله عنها.
وتم تسريب مقطع مصور يجمع واندا نارا وكيتا في إحدى الغرف في فندق وهما يرقصان، ليعلن بالدي عن دعوى قضائية في محكمة إيطالية ضد واندا نارا وإيكاردي، يتهمهما فيها بالإضرار بسمعته، مطالبا بتعويض مالي كبير.
وبالأمس، نقل موقع "Radio Mitre" تصريحات لبالدي، الذي رفض الحوار المباشر على الهواء، واكتفى بإرسال بيان لقراءته للجمهور.
وجاء في البيان "سأواصل القتال حتى يتحمل أحدهم مسؤولية الضرر الذي لحق بصورتي، لأنه ضرر كبير، وما يسعى إليه هؤلاء الأشخاص هو إثارة المشاكل، أنا لست قديسا ولا أي شيء، لقد ارتكبت خطأً، لكنني أريد الخروج من هذه الفوضى، تم تقديم الدعوى ضدهما، لأنهما لا يمكنهما استغلال شخص بهذه الطريقة التي لا تفيدني في مسيرتي المهنية ولا في حياتي".
وتابع "يهمني حماية عائلتي، وقبل كل شيء، ألا تتعرض زوجتي سيمونا لمزيد من الأذى، ومن هذه اللحظة، سأترك الأمر للمحامين ليقوموا بعملهم".



كيتا بالدي يشنّ هجوماً لاذعاً على واندا نارا وماورو إيكاردي

رياضة

كرة القدم

واندا نارا

ماورو إيكاردي

انتر ميلان

كيتا بالدي

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