حدث غير عادي : 12 ضد 11 في الدوري الهولندي

حدث غير طبيعي في نهاية الأسبوع الفائت في الدوري الهولندي

حدث غير طبيعي في نهاية الأسبوع الفائت في الدوري الهولندي، وتحديداً خلال المباراة بين هيرينفين، الذي يدربه روبن فان بيرسي، وفورتونا سيتارد، والتي انتهت الى التعادل (2-2).

تواجد 12 لاعبا من فورتونا على أرض الملعب لمدة 30 ثانية في وقت واحد، في سوء فهم أثناء الاستبدال، حيث شارك أوين جونسون وداريجو جروجسيتش في الدقيقة 88 بدلا من ريان فوسو وجاسبر دالهاوس، الذي لم يغادر، لأنه اعتقد أن زميله في الفريق قد غادر.

بعد حوالي 30 ثانية، أطلق الحكم صافرته ورفع المسؤول الرابع لوحته مرة أخرى، فقام دالهاوس بمغادرة الملعب، فيما كان فان بيرسي غاضبا بشكل واضح كون التعادل حصل بعد هذه الحادثة، وسط تكهنات حول امكانية إعادة المباراة.







