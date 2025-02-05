الفجوة المالية تتسع بين الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي

ليس سرّاً أنّ الدوري الإسباني لديه قواعد ماليّة صارمة إلى حدّ ما

ليس سرّاً أنّ الدوري الإسباني لديه قواعد ماليّة صارمة إلى حدّ ما، وقد انقسمت الآراء حول هذه المسألة في السنوات الأخيرة، ما ساعد في أن الأندية أقل احتمالاً لإنفاق الأموال بشكل مفرط، خاصة في منتصف الموسم.

وكان هذا هو الحال بالنسبة لفترة الانتقالات الشتوية للعام 2025، حيث قامت أندية الدوري الإسباني بقدر محدود من الصفقات، دون أن يتم إنفاق الكثير من المال، بل البحث عن العديد من صفقات الإعارة، مثل انتقال آرثر ميلو إلى جيرونا وتاجون بوكانان إلى فياريال.

وتقول صحيفة سبورت إنّ 26 مليون يورو تم إنفاقها بين 20 نادياً في الدوري الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية، وكان ريال بيتيس أكبر المساهمين في ذلك، حيث أنفق نصف المبلغ (13 مليون يورو) لجلب كوتشو هيرنانديز من نادي كولومبوس كرو الأميركي.

ويعتبر هذا المبلغ صغيراً جداً مقارنةً بالدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا، إذ أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 475 مليون يورو، بينما أنفقت أندية الدوري الإيطالي 228 مليوناً، وأنفقت أندية الدوري الفرنسي 200 مليوناً.

ومن اللافت للنظر أن الـ26 مليون يورو التي أنفقتها أندية الدوري الإسباني وضعتها في المركز السادس عشر بين الدوريات من حيث الإنفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية، خلف أندية الدرجة الأولى في بلجيكا وروسيا والصين والمكسيك والأرجنتين وألمانيا.

من الجدير بالذكر أن ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد لم ينفقوا سنتاً واحداً خلال فترة الانتقالات، حيث اختارت هذه الأندية الحفاظ على ثقتها في تشكيلاتها للنصف الثاني من الموسم.





