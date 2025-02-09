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بعد تعادل ريال وأتليتكو .. نشر المحادثة بين الحكم وحكم "الفار"

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بعد تعادل ريال وأتليتكو .. نشر المحادثة بين الحكم وحكم &quot;الفار&quot;
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كرة القدم

2025-02-08 | 23:49
بعد تعادل ريال وأتليتكو .. نشر المحادثة بين الحكم وحكم "الفار"

بعد التعادل المرّ بين ريال مدريد وضيفه أتليتكو مدريد (1-1)

بعد أسبوع مليء بالجدل، طلب فيه ريال مدريد دون جدوى تسجيلات الفيديو الخاصة بالحادثة التي وقعت بين روميرو، لاعب اسبانيول، ولاعبه كيليان مبابي، والتي استوجبت الطرد للأول، قبل أن يُسجل لاحقاً هدف فريقه في الانتصار (1-0) ضمن الدوري الاسباني.
هذه المرة، وبعد التعادل المرّ بين ريال مدريد وضيفه أتليتكو مدريد (1-1) ليل أمس السبت، تم وبسرعة قياسية نشر نص المحادثة بين الحكم الرئيسي سوتو جرادو وحكم "الفار" دي بورغوس بينجوتكسيا، حول ركلة الجزاء التي تسبب بها تشاوميني على لينو، وسجل منها جوليانو ألفاريز هدف أتليتكو.
قال حكم الفيديو المساعد للحكم الميداني أن هناك حالة قابلة للمراجعة حصلت في الملعب، وحثّه على مشاهدتها أمام الشاشة، وهو ما حصل.
لم يكتف سوتو جرادو باللقطة الأولى كونها "ليست واضحة جدا"، وسرعان ما وجد المساعد واحدة أفضل فقال الاول "أوقف اللقطة عند نقطة الالتحام، حتى أتمكن من رؤيته، من فضلك"، فردّ الثاني "الآن سأريك واحدة أخرى ذات جودة أفضل ، حسنا؟ حتى تتمكن من رؤية الدوس، حسنا؟".
بعد رؤية اللقطات، اتفق سوتو جرادو مع غرفة "الفار" أن الاحتكاك حصل، وليس نية الدوس، أو حقيقة أن لاعب أتلتيكو لم يكن لديه فرصة الوصول إلى الكرة.


بعد تعادل ريال وأتليتكو .. نشر المحادثة بين الحكم وحكم "الفار"

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

أتليتكو مدريد

الدوري الاسباني

سوتو جرادو

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