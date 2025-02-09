سيميوني يؤكد أن برشلونة هو الأفضل وأنشيلوتي يردّ

سيميوني: سيقضي الصحفيون وقتا رائعا في رؤيتنا نحن الثلاثة نتنافس معا

بعد التعادل المرّ بين ريال مدريد وضيفه أتليتكو مدريد (1-1) ليل أمس السبت، ضمن الدوري الاسباني، والذي رفع رصيد الاول إلى 50 نقطة والثاني الى 49، فيما يتربّص برشلونة بهما وبالصدارة مترقبًاً مباراته الليلة مع اشبيلية حيث يبدأها برصيد 45 نقطة.

قال دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد "نحن في المرتبة الثانية، نحن في وضع جيد جداً، ما زلت أصر على أن برشلونة هو أفضل فريق، يلعب بشكل جيد للغاية، ولديه لاعبون رائعون، وإذا تمكن من الفوز في إشبيلية، فسيكون الفرق في الجدول ضيقا للغاية، وسيقضي الصحفيون وقتا رائعا في رؤيتنا نحن الثلاثة نتنافس معا".

وردّ كارلو أنشيلوتي على سيميوني ومدحه لبرشلونة "لكل شخص رأيه، سيكون دوريا تنافسيا للغاية، ويسعدنا أن نكون في المقدمة على الرغم من الصعوبات، فنحن نقوم بعمل جيد للغاية".





