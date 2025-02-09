الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

سيميوني يؤكد أن برشلونة هو الأفضل وأنشيلوتي يردّ

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سيميوني يؤكد أن برشلونة هو الأفضل وأنشيلوتي يردّ
A-
A+

كرة القدم

2025-02-08 | 23:54
سيميوني يؤكد أن برشلونة هو الأفضل وأنشيلوتي يردّ

سيميوني: سيقضي الصحفيون وقتا رائعا في رؤيتنا نحن الثلاثة نتنافس معا

بعد التعادل المرّ بين ريال مدريد وضيفه أتليتكو مدريد (1-1) ليل أمس السبت، ضمن الدوري الاسباني، والذي رفع رصيد الاول إلى 50 نقطة والثاني الى 49، فيما يتربّص برشلونة بهما وبالصدارة مترقبًاً مباراته الليلة مع اشبيلية حيث يبدأها برصيد 45 نقطة.
قال دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد "نحن في المرتبة الثانية، نحن في وضع جيد جداً، ما زلت أصر على أن برشلونة هو أفضل فريق، يلعب بشكل جيد للغاية، ولديه لاعبون رائعون، وإذا تمكن من الفوز في إشبيلية، فسيكون الفرق في الجدول ضيقا للغاية، وسيقضي الصحفيون وقتا رائعا في رؤيتنا نحن الثلاثة نتنافس معا".
وردّ كارلو أنشيلوتي على سيميوني ومدحه لبرشلونة "لكل شخص رأيه، سيكون دوريا تنافسيا للغاية، ويسعدنا أن نكون في المقدمة على الرغم من الصعوبات، فنحن نقوم بعمل جيد للغاية".


سيميوني يؤكد أن برشلونة هو الأفضل وأنشيلوتي يردّ

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

أتليتكو مدريد

الدوري الاسباني

دييغو سيميوني

كارلو أنشيلوتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تشابي ألونسو يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليجا
بعد تعادل ريال وأتليتكو .. نشر المحادثة بين الحكم وحكم "الفار"

اقرأ ايضا في كرة القدم

قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!
00:01

قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!

تم تصنيف أجواء كل ملعب في الدرجات الأربعة الأولى من كرة القدم الإنجليزية

00:01

قائمة مثيرة للجدل: تصنيف ملاعب الأندية الإنجليزية من "الأكثر ضجيجاً" إلى "المكتبة" !!

تم تصنيف أجواء كل ملعب في الدرجات الأربعة الأولى من كرة القدم الإنجليزية

تشابي ألونسو يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليجا
23:56

تشابي ألونسو يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليجا

عادل مدرب باير ليفركوزن رقماً قياسياً صمد لثلاثةٍ وثلاثين عاماً

23:56

تشابي ألونسو يحطم رقماً قياسياً جديداً في البوندسليجا

عادل مدرب باير ليفركوزن رقماً قياسياً صمد لثلاثةٍ وثلاثين عاماً

بعد تعادل ريال وأتليتكو .. نشر المحادثة بين الحكم وحكم "الفار"
23:49

بعد تعادل ريال وأتليتكو .. نشر المحادثة بين الحكم وحكم "الفار"

بعد التعادل المرّ بين ريال مدريد وضيفه أتليتكو مدريد (1-1)

23:49

بعد تعادل ريال وأتليتكو .. نشر المحادثة بين الحكم وحكم "الفار"

بعد التعادل المرّ بين ريال مدريد وضيفه أتليتكو مدريد (1-1)

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025