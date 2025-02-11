مقتل أربع لاعبات كرة قدم بسبب .. شجرة

قُتل خمسة أشخاص بينهم أربع لاعبات كرة قدم

قُتل خمسة أشخاص، بينهم أربع لاعبات كرة قدم، بعد أن حاولوا الاحتماء تحت شجرة، أثناء عاصفة رعدية في إحدى المباريات، كما تمّ نقل ضحيّتين أخريين إلى المستشفى، لإصابتهما بحروق خطيرة.

ووقع الحادث المروع بالقرب من بلدة كاجيبيو وسط كولومبيا، واللاعبات هنّ جيدي موراليس ودانييلا موسكيرا ولوز لامي وإيتلفينا موسكيرا.

ويقال إن الضحية الذكر الذي لم يُذكر اسمه توفي في المستشفى، وذكر أحد التقارير أن جزءاً من المجموعة لجأ إلى سقيفة بجوار ملعب كرة القدم عندما وقعت المأساة.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية إنّ صاعقة برق ضربت شجرة كان الضحايا تحتها، وهو ما تسبب في وفاة النساء الأربعة.







