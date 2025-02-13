راؤول أسينسيو مهدد بالسجن 5 سنوات في قضية جنسية

لمشاركته في نشر صور وفيديو لقاصر

سيكون مدافع ريال مدريد الإسباني الواعد، راؤول أسينسيو، أمام خطر السجن لمدة طويلة، في حال ثبتت التهم الموجهة إليه في قضية نشر فيديو جنسي.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن أسينسيو قد يواجه عقوبة السجن لخمس سنوات لمشاركته في نشر صور وفيديو لقاصر، حيث سيخضع للمحاكمة في لاس بالماس، وهو الملف الذي تورط فيه ثلاث لاعبين سابقين في الفريق الثالث للريال، حيث يزعم إنهم من التقط هذه الصور.

وعلى الرغم من أن أسينسيو، لم يتورط في التقاط الصور، لكن تهمته هي تمريرها إلى آخرين، وقد أخبر اللاعبون الضحايا بأن تلك الصور تم حذفها، وهو ما ثبت لاحقا عدم صحته، وقد رفضت المحكمة طلب اللاعب باستبعاده من القضية، ما يعرضه لعقوبة السجن لخمس سنوات.

وكان قد ألقي القبض على ثلاث لاعبين سابقين للريال في أيلول - سبتمبر 2023، وهم فيران رويز وخوان رودريغيز وأندريس غارسيا، وتم استدعاء أسينسيو للإدلاء بشهادته، وقد يثبت تورطه في القضية.

فنياً، تحول أسينسيو، البالغ من العمر 21 عاما، في فترة وجيزة، الى أحد الأعمدة الأساسية في دفاع ريال مدريد، ويرى الكثيرون أنه وريث المدافع السابق سيرخيو راموس، وهو شارك أساسياً في الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي (3-2) في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.







