الإعلامية اللبنانية آسيا عبدالله تدخل التاريخ من بوابة "مباراة لإحياء الأمل"

بدأت مسيرتها في قناة الجديد ولعبت في أول منتخب نسائي كروي محلي

أعلنت (beIN SPORTS)، قرارها بالبث المباشر المجاني للنسخة الثانية من "مباراة لإحياء الأمل" الخيرية السنوية في 24 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتقام المباراة مساء اليوم الجمعة، في استاد 974 في الدوحة، بتنظيم من منصة "كيو لايف" الثقافية التابعة لمكتب الإعلام الدولي، ويتم تخصيص عائدات الفعالية لمساعدة الأفراد والمجتمعات الأقلّ حظاً ومنحهم الفرصة لتحقيق مستقبل أفضل.

وتستند النسخة الثانية إلى النجاح الكبير الذي حققته الأولى، وتستضيف نخبة من أهم اللاعبين السابقين، بينهم أندرياس إنيستا وتيري هنري وأندريا بيرلو ومبارك مصطفى، وعدد من أهم صُناع المحتوى مثل كي إس آي وتشانكس وأدم وحيد وأبو فلة.

ويتولى مهمة الإدارة الفنية للفريقين كل من ماوريسيو بوتشيتينو، المدرب السابق لفريقي باريس سان جيرمان وتوتنهام، وأرسين فينغر، المدرب الأسطوري السابق لنادي أرسنال.

وأعلنت الشبكة القطرية أن آسيا عبدالله، المذيعة اللبنانية لديها، والتي بدأت مسيرتها في قناة الجديد، ولعبت في أول منتخب نسائي كروي محلي، سوف تدخل التاريخ مع انطلاق المباراة، كأول سيدة تُعلّق باللغة العربية على مباراة كرة قدم تُبث على شاشاتها، ويشاركها المُعلّق عثمان القريني.

ويعود ريع عائدات مبادرة مباراة لإحياء الأمل 2025 لصالح مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي المؤسسة العالمية الرامية إلى تحويل حياة الأفراد من خلال التعليم، وقد أسهمت مباراة العام الفائت في جمع أكثر من 8.8 مليون دولار لدعم مشاريع المؤسسة، واستفاد منها أكثر من 70 ألف طفل غير ملتحق بالمدرسة.









