الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

رئيس برشلونة يضع شروطه لقبول عودة نيمار

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رئيس برشلونة يضع شروطه لقبول عودة نيمار
A-
A+

كرة القدم

2025-02-15 | 02:57
رئيس برشلونة يضع شروطه لقبول عودة نيمار

رغبة النجم البرازيلي نيمار جونيور بالعودة إلى برشلونة

أشارت تقارير صحفيّة عدّة الى رغبة النجم البرازيلي نيمار جونيور بالعودة إلى برشلونة، من أجل الاستعداد لكأس العالم 2026، بعد أن غادر مؤخّراً نادي الهلال السعودي، وانضم إلى ناديه الأم سانتوس، في عقد مدّته ستّة أشهر.

وأضافت التقارير أنّ نيمار سيستغلّ عودته إلى سانتوس لاستعادة لياقته البدنيّة سواء مع منتخب بلاده أو للتوقيع للابلوجرانا مرّة أخرى.

فمنذ بطولة كأس العالم 2022، لم يشارك اللاعب البرازيلي سوى في 20 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان والهلال والمنتخب البرازيلي، بعد تعرّضه لإصابتين خطيرتين إحداهما في الرباط الصليبي.

وإن كانت علاقة نيمار لا تزال متذبذبة مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، إلّا أنّه مستعدّ للتوقيع على عقد مع النادي، ولكن .. كما كان الحال في الصيف الماضي عندما طُرح اسم اللاعب، فإنّ المدرب هانسي فليك غير مقتنع بأن عودته ستكون فكرة جيدة.

ولدى اللاعب حلفاء في غرفة خلع الملابس، مثل رافينها زميله في المنتخب، ولامين يامال، الذي يعتبره مثله الأعلى، وقد يضغطون من أجل عودته.

أمّا وكيل أعماله، بيني زاهافي، فتربطه علاقة وطيدة مع لابورتا، وقد أوضح الرئيس لنيمار أنه إذا أراد العودة إلى برشلونة، فيجب أن يكون ذلك مجاناً، كما يجب أن يثبت أنّه قادر بدنياً على العودة إلى المستوى المطلوب للتأقلم مع كرة القدم الأوروبية، وأمامه الآن أربعة أشهر للقيام بذلك.

وتبدو شكوك فليك حول عودة نيمار مبرّرة بالنظر إلى مشاكله البدنيّة والانتقادات المتكرّرة من المسؤولين في باريس سان جيرمان والهلال حول عدم احترافيّته.

 

رئيس برشلونة يضع شروطه لقبول عودة نيمار

رياضة

كرة القدم

نيمار جونيور

برشلونة

جوان لابورتا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - لاعبو برشلونة اختبروا سيارات كوبرا واختاروا
كيم جونغ أون يمنع الكوريين الشماليين من مشاهدة مباريات توتنهام

اقرأ ايضا في كرة القدم

الولد الذي دخل التاريخ .. سجّل وذهب الى المدرسة
03:41

الولد الذي دخل التاريخ .. سجّل وذهب الى المدرسة

دخلت المباراة بين مولدي وشامروك روفرز التاريخ بفضل لاعب يبلغ من العمر 16 عاماً و187 يوماً

03:41

الولد الذي دخل التاريخ .. سجّل وذهب الى المدرسة

دخلت المباراة بين مولدي وشامروك روفرز التاريخ بفضل لاعب يبلغ من العمر 16 عاماً و187 يوماً

فيديو - برشلونة دوّر كراسي ملعبه وحوّلها الى تذكارات
03:01

فيديو - برشلونة دوّر كراسي ملعبه وحوّلها الى تذكارات

تم تصنيعهما من البلاستيك المعاد تدويره من المقاعد

03:01

فيديو - برشلونة دوّر كراسي ملعبه وحوّلها الى تذكارات

تم تصنيعهما من البلاستيك المعاد تدويره من المقاعد

فيديو - لاعبو برشلونة اختبروا سيارات كوبرا واختاروا
02:58

فيديو - لاعبو برشلونة اختبروا سيارات كوبرا واختاروا

لاعبو برشلونة قاموا بتجارب قيادة مثيرة في حلبة تيرامار

02:58

فيديو - لاعبو برشلونة اختبروا سيارات كوبرا واختاروا

لاعبو برشلونة قاموا بتجارب قيادة مثيرة في حلبة تيرامار

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025