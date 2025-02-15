رئيس برشلونة يضع شروطه لقبول عودة نيمار

أشارت تقارير صحفيّة عدّة الى رغبة النجم البرازيلي نيمار جونيور بالعودة إلى برشلونة، من أجل الاستعداد لكأس العالم 2026، بعد أن غادر مؤخّراً نادي الهلال السعودي، وانضم إلى ناديه الأم سانتوس، في عقد مدّته ستّة أشهر.

وأضافت التقارير أنّ نيمار سيستغلّ عودته إلى سانتوس لاستعادة لياقته البدنيّة سواء مع منتخب بلاده أو للتوقيع للابلوجرانا مرّة أخرى.

فمنذ بطولة كأس العالم 2022، لم يشارك اللاعب البرازيلي سوى في 20 مباراة فقط مع باريس سان جيرمان والهلال والمنتخب البرازيلي، بعد تعرّضه لإصابتين خطيرتين إحداهما في الرباط الصليبي.

وإن كانت علاقة نيمار لا تزال متذبذبة مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، إلّا أنّه مستعدّ للتوقيع على عقد مع النادي، ولكن .. كما كان الحال في الصيف الماضي عندما طُرح اسم اللاعب، فإنّ المدرب هانسي فليك غير مقتنع بأن عودته ستكون فكرة جيدة.

ولدى اللاعب حلفاء في غرفة خلع الملابس، مثل رافينها زميله في المنتخب، ولامين يامال، الذي يعتبره مثله الأعلى، وقد يضغطون من أجل عودته.

أمّا وكيل أعماله، بيني زاهافي، فتربطه علاقة وطيدة مع لابورتا، وقد أوضح الرئيس لنيمار أنه إذا أراد العودة إلى برشلونة، فيجب أن يكون ذلك مجاناً، كما يجب أن يثبت أنّه قادر بدنياً على العودة إلى المستوى المطلوب للتأقلم مع كرة القدم الأوروبية، وأمامه الآن أربعة أشهر للقيام بذلك.

وتبدو شكوك فليك حول عودة نيمار مبرّرة بالنظر إلى مشاكله البدنيّة والانتقادات المتكرّرة من المسؤولين في باريس سان جيرمان والهلال حول عدم احترافيّته.