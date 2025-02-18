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اينتراخت فرانكفورت بلا هزيمة في 2025 ويواجه بايرن ميونيخ

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اينتراخت فرانكفورت بلا هزيمة في 2025 ويواجه بايرن ميونيخ
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كرة القدم

2025-02-18 | 00:58
اينتراخت فرانكفورت بلا هزيمة في 2025 ويواجه بايرن ميونيخ

بقي رصيد اينتراخت فرانكفورت رائعاً خلال العام الجاري

واصل اينتراخت فرانكفورت انتصاراته في الدوري الالماني، بتغلبه (3-1) على ضيفه هولشتاين كيل، ضمن الجولة 22.
وبذلك، بقي رصيد اينتراخت فرانكفورت رائعاً خلال العام الجاري، حيث حقق أربع انتصارات على سانت باولي (1-0) وفرايبورغ (4-1) وبروسيا دورتموند (2-0) وهولشتاين كيل (3-1)، وثلاث تعادلات مع هوفنهايم (2-2) وبالنتيجة نفسها (1-1) مع فولفسبورغ وبروسيا مونشنغلادباخ.
ويحتل اينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في ترتيب الدوري الالماني برصيد 42 نقطة، بفرق خمس نقاط عن باير ليفركوزن الثاني، و13 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي يتواجه معه الأحد في قمة الجولة 23.



اينتراخت فرانكفورت بلا هزيمة في 2025 ويواجه بايرن ميونيخ

رياضة

كرة القدم

اينتراخت فرانكفورت

الدوري الالماني

بايرن ميونيخ

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